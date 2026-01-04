Federación de Funcionarios de Salud Pública firmó convenio colectivo con ASSE: “Un avance”

Política

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) firmó el pasado martes 30 de diciembre un convenio colectivo con el Directorio de ASSE. El mismo ratifica el preacuerdo alcanzado anteriormente con el Poder Ejecutivo y se suma al convenio firmado por COFE.

Martín Pereira, presidente de la FFSP señaló que la firma “es el resultado de la negociación colectiva y de un proceso de movilización sostenido en todo el país”, y que está basado principalmente en la defensa del salario, el trabajo y los derechos laborales, e incorpora cláusulas salariales, de género, de destercerización y de carrera funcional.

“La Federación acaba de firmar hoy un acuerdo con el Directorio de ASSE, en un contexto marcado por la crisis y el fuerte endeudamiento que dejó el gobierno anterior. Los trabajadores volvimos a demostrar que con organización y lucha se puede llegar, a través de la negociación colectiva, a la firma de un convenio colectivo”, explicó el mandatario.

Puntualmente, se llegó a un acuerdo en la garantía de no pérdida salarial, con correctivos en caso de que la inflación supere las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo. Esto está basado en una partida salarial de $1.500 para los trabajadores que no venían percibiendo ese correctivo por su fecha de ingreso. La misma será pagada en dos etapas: $750 en julio de 2026 y $750 en julio de 2027, e incluye a unos 3.200 trabajadores de ASSE "que su salario no tiene pérdida, sino que tienen aumento real".

“Este convenio asegura la no pérdida salarial con complementos y correctivos en caso de que la inflación salga de la norma”, amplió.

Por otro lado, el jerarca adelantó que se trabaja en un acuerdo con el Banco República que consiste en un préstamo especial para funcionarios. Además, se avanza en el trabajo con el Ministerio de Vivienda para generar planes para el acceso a viviendas.

El convenio además contempla una asignación de $100 millones para salarios, remuneraciones, aguinaldo, cargas sociales y otros beneficios del personal, los cuales se distribuirán entre 2026 y 2027.

“Entendemos que es un buen acuerdo que se logra en base a la movilización que realizó la Federación tanto en el interior como en Montevideo. Por eso hoy estamos firmando un acuerdo que incluye cláusulas salariales, de género, de destercerización y el trabajo en la carrera funcional, que son muy importantes para nosotros”, sentenció.

