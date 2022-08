Faroppa: “Hay actores que siguen sin entender que la Inddhh es una institución del Estado”

Política

El director de la Institución Nacional de derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) Juan Faroppa se pronunció este lunes sobre el nombramiento de las nuevas autoridades de la institución, en el marco de la discusión que lleva adelante en Asamblea Extraordinaria del Parlamento.

En diálogo con Primera Mañana, Faroppa dijo que el objetivo de la Inddhh es a “través de recomendaciones y orientaciones que se brindan al aparato del Estado es poder superar y corregir irregularidades”.

“En Uruguay identificamos las violaciones a los derechos humanos con las cometidas por el gobierno de facto, en la dictadura cívico-militar. Sin embargo, un Estado como el que afortunadamente hay en Uruguay en el que rige el estado de derecho y existen garantías, igual por determinados factores (legislación no actualizada, prácticas administrativas vetustas, personal que requiere mejor calificación) aún en los países con mejor desarrollo en materia institucional se producen situaciones que implican la vulneración del derecho de las personas”, señaló Faroppa.

Sobre el nombramiento de nuevas autoridades, Faroppa manifestó que existe una confusión con respecto a la Inddhh.

“La Inddhh es una institución del Estado. No del gobierno, sino del Estado. Por lo tanto, no integra el sector de las organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente en muchos lugares se confunde e inclusive algunos actores políticos siguen sin entender que la Inddhh no es una organización de la sociedad civil. En estos 10 años de funcionamiento la institución ha mantenido una actitud de no involucrarse en las decisiones que se adoptan desde la sociedad civil. Me genera una gran preocupación y se prenden toda las luces y alarmas cuando el Estado intenta involucrarse en el funcionamiento de la sociedad civil", afirmó.

Sobre la denuncia de más de 20 organizaciones sociales que entienden hubo “ilegalidades” en el proceso de elección del Consejo Directivo de la Inddhh, Faroppa señaló “que hay un marco jurídico muy claro establecido en la ley” y que tiene la certeza “que el Parlamento no puede actuar de otra manera que no sea respetando la legalidad vigente”.

“No puedo creer que esta Asamblea General no actué cumpliendo la ley. Eso implica que se designe un Consejo Directivo que actué en forma independiente y autónoma, que no responda al gobierno de turno”, detalló.

Para que una nueva directiva de la Inddhh sea elegida este lunes sus cinco miembros deberán contar con un apoyo de dos tercios de los votos (86) de la Asamblea General.

En caso de no llegar a ese consenso, la votación deberá pasar a una segunda instancia dentro de los próximos 20 días.

Para este lunes son 26 los posibles candidatos a votar y los nombres que estarán nuevamente sobre la mesa en 20 días serán los que tengan un quinto de los votos.

“Que haya sectores que lo quieren manejar o manipular, echar agua para su molino, es natural porque somos seres humanos. Existe siempre esa intención que tenemos de tomar el camino más corto para llegar a donde se debe llegar. Pero que exista esa intencionalidad no quiere decir que se termine designando un Consejo Directivo que no cumplan con los requisitos que hacen a una institución de derechos humanos. Si no se cumplen esos criterios, se va a elegir algo que se va a llamar Inddhh, pero que no lo va a ser, va a ser cualquier otra cosa. No lo que la ley establece”, afirmó Faroppa.

