Fancap ocupa este miércoles la planta de aerocombustibles en Carrasco: “Ancap estatal”

La Federación Ancap (Fancap) ocupó este miércoles la Planta de Aerocombustibles Carrasco bajo la consigna “Contra todas las privatizaciones, Ancap estatal y pública”, manteniendo su conflicto en lo que el sindicato entiende como una privatización del negocio del portland.

Más allá de que la licitación quedara desierta este martes por este tema en particular, las movilizaciones y las ocupaciones son parte de una estructura de lucha que tiene determinado Fancap para los próximos días.

El ministro de Industria, Omar Paganini, lamentó este martes la falta de ofertas de un privado para la asociación en el negocio del Portland por parte de Ancap. En rueda de prensa, el jerarca señaló que hubo dos oferentes que señalaron que manifestaron su falta de interés en venir a Uruguay por la conflictividad sindical.

“Lamentablemente no se recibieron ofertas para asociar la división portland con un privado. No hubo interesados y es una muy mala noticia porque tenemos un problema inevitable e ineludible perdieron dinero de forma sistemática desde hace más de 20 años. Y va a seguir perdiendo dinero. Claramente no ayudó el clima de conflictividad sindical, dos oferentes manifestaron que no venían por eso. La verdad que no entendemos la posición maximalista del sindicato”, dijo Paganini.

Y añadió: “Porque, entonces, la solución es seguir pagando el combustible más caro para poder financiar un área que no tiene horizonte de salida. Vamos a intentar encontrar ahora otra salida, pero esta era la que nos parecía mejor. Oponerse a la participación de un socio es un tema ideológico. Lo único que escuchamos de (Vicente) Iglesias y del sindicato (Federación Ancap) es que no querían un socio. Quieren que el Estado ponga mucho dinero en esto para resolver el problema con mucho dinero de los contribuyentes. Eso es ideológico”.

