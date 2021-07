Familiares de personas ausentes presentan campaña de visibilización al ministro Heber

Política

La diputada del Partido Colorado Nibia Reisch presentó en noviembre un proyecto de ley en el Parlamento para que en "los envases de todo tipo de litro de leche y yogur, y en los jugos en envase tetra pak de litro", figuren fotografías de personas extraviadas o ausentes que se encuentren en la base de datos del Ministerio del Interior.

La iniciativa también propone colocar pantallas en los peajes con las imágenes de las personas ausentes y la legisladora agregó a Montevideo Portal que su intención es sumar como medios de difusión canales digitales de organismo del Estado.

El proyecto, que está siendo estudiado en Comisión en Diputados, establece un plazo de implementación de nueve meses una vez aprobada la ley.

Este lunes la legisladora Reisch iba a mantener una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que contaría con la presencia de familiares de personas ausentes, pero finalmente fue suspendida y tendrá lugar este martes.

Según expresó la diputada por el departamento de Colonia a julio de 2020 eran 234 personas las ausentes o desaparecidas.

"Las denuncias han venido aumentando con el correr de los años y entre los ausentes existen niños, niñas, jóvenes de ambos sexos de los cuales no existe dato alguno sobre su paradero. Muchos no dejan de buscar a sus hijos, madres, padres, amigos. Familias destruidas por no saber dónde se encuentran o que fue de sus seres queridos. Una persona que desaparece del lugar en el que vive y se desenvuelve en forma habitual, sin haber notificado su intención de hacerlo, es considerada una persona ausente. Hay ausencias que son voluntarias y otras que no lo son, pero en ambos casos se trata de situaciones que afectan física y emocionalmente a todo el entorno familiar y de vínculos de la persona ausente", argumentó Reisch en la exposición de motivos.

El objetivo es publicar la imagen acompañada del nombre de la persona desaparecida, junto a datos relevantes que pueden llegar a ayudar a encontrarla o contactarse con alguien en caso de haberla visto.

Para Reisch, se "trata de una medida sencilla de llevar adelante que repercute en una acción efectiva y a la vez con un noble propósito".

La legisladora aseguró que "es un recurso más, que potencia y fortalece los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas o ausentes" y además contribuye "en el combate de la posible figura de la trata de personas".

Reisch cita como antecedente de este tipo de prácticas a países como Estados Unidos y Chile, en dónde figuran en envases de leche fotografías y datos de personas extraviadas.

