Familiares de Penadés dicen que abogados de víctimas fomentaron “linchamiento mediático”

Judiciales

Montevideo Portal

Cuatro familiares del exsenador nacionalista Gustavo Penadés, quien se encuentra imputado por una veintena de delitos sexuales contra menores de edad, enviaron una carta a Gonzalo Lorenzo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, para manifestar su disconformidad con la actuación del Consultorio Jurídico, grupo que se encarga de la defensa de los denunciantes.

Los parientes del exlegislador comenzaron la misiva expresando su “sorpresa y preocupación” por el desempeño de los defensores Soledad Suárez y Juan Raúl Williman y porque el consultorio “atenta”, en este caso, contra la “neutralidad e imparcialidad que deberían caracterizar” al consultorio.

“Es de público conocimiento la existencia de un depósito correspondiente al cobro de una indemnización de la causa en la cuenta personal de Williman, así como el reparto de dicho dinero entre los denunciantes que él consideró, según su propio criterio”, señala la carta.

Afirmaron que este hecho “despertó serias alarmas” en la familia y entienden que, entre otras cosas, a eso se debió la creación de un comité de expertos para “supervisar el funcionamiento” del consultorio.

“Nos llama especialmente la atención la cantidad de horas que los doctores estuvieron apareciendo en medios televisivos, adoptando un tono sentencioso y prejuzgando públicamente, lo que contribuyó a imponer y fomentar un linchamiento mediático hacia Gustavo y nuestra familia completa”, sostiene la carta.

“Nos alarma que hayan convertido este caso en un asunto tan mediático y violento. El límite y lo más alarmante fue haber recibido una amenaza por parte de Suárez, quien textualmente declaró: ‘Los estoy esperando de a uno y a todos juntos también’. Consideramos que este no es el accionar profesional ni moral que corresponde a un representante de la Udelar”, agrega.

Debido a estas exposiciones, los familiares de Penadés le solicitaron a Lorenzo que “evalue con carácter urgente los hechos mencionados y adopte las medidas correspondientes frente a estos comportamientos y narrativas”. “De no mediar acción al respecto, ¿qué le estamos enseñando a los estudiantes de Derecho y a la sociedad en su conjunto?”, finaliza.

Montevideo Portal