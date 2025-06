Familia y amigos de Penadés y Mauvezín manifestaron “angustia y dolor” tras audiencia

Locales

Montevideo Portal

Familiares y amigos de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín, exsenador nacionalista y profesor de Historia (respectivamente) imputados por decenas de delitos vinculados con abuso sexual y explotación de menores, difundieron una carta este viernes 6, luego de la audiencia del pasado jueves.

En esa instancia, la jueza Marcela Vargas determinó que continúen en prisión preventiva hasta su juicio.

Así, el grupo de personas cercanas a ambos manifestó su “total descontento, angustia, dolor, desconfianza y desamparo judicial”.

“Es desolador que la justificación de no cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria se fundamente en que el tribunal pueda revocar dicha decisión. Es inaceptable que un juez justifique su decisión con base en eso; con esto no queremos cuestionar a la jueza, sino al sistema que provoca que esta sea su decisión, al equipo fiscal por imponer una sentencia adelantada, y una prejuzgación de culpabilidad a la sociedad, a los medios, y a la justicia”, critican los familiares y amigos.

En esta línea, enfatizan que “los términos en los que se dan las audiencias son inaceptables y vergonzosos, los argumentos son forzados y el involucramiento de la fiscal es llamativo”.

Por otro lado, entienden que es “increíblemente notoria” la “indefensión” de Penadés y Mauvezín, ya que no se conoce quiénes denuncian.

Argumentaron, sobre esto último, que la jueza “declara estar a favor de la prisión domiciliaria, pero no la otorga por ‘presión social’”, además de que “la Fiscalía no entrega todo el material que tiene, oculta pruebas, encubre delitos de los denunciantes y omite denunciarlos”.

Esta realidad “será precedente” en Uruguay, ya que genera “un gran problema en el sistema penal”. “Todos comenzamos a ser víctimas de testimonios sin necesidad de pruebas fácticas, las decisiones se basan en suposiciones o presiones, y cualquiera puede ser sometido al escarnio público”, arremeten.

“Con esta carta buscamos llegar a quienes aún hoy, luego de todos los dichos y prejuzgamientos hechos por la Fiscalía y la sociedad, creen en el principio de inocencia. Buscamos una mirada imparcial, objetiva y racional, una mirada que pueda ver que una decisión judicial no puede estar basada en que una posibilidad es que el tribunal revoque la decisión y se genere una ‘conmoción social’, aun expresando clara y valientemente que considera que no hay riesgos como para no otorgar la prisión domiciliaria”, expresan los familiares y amigos de los imputados.

El documento continúa y marca que quieren “que por primera vez se vea este caso como [uno] donde se está juzgando a dos personas por testimonios, sin pruebas, con un destrato que viola derechos humanos, y por una falta de objetividad aberrante por parte de la Fiscalía”.

“Mantenemos la esperanza de que el Tribunal revoque la decisión de la jueza, basándose en la falta de argumentos fácticos para que no puedan cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria […] Solo pedimos que se respete el debido proceso, que se restituya la presunción de inocencia, y que se reconozca que este proceso no puede continuar en los términos actuales”, finaliza el documento, disponible a continuación.

Carta de la familia y amigos de Mauvezín y Penadés by Montevideo Portal

Montevideo Portal