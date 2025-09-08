Policiales

Familia denuncia allanamiento por error en Toledo: “Pensamos que era un robo, pero no”

Una familia de la ciudad de Toledo, en Canelones, denunció haber sido víctima de un allanamiento por error el pasado 22 de julio.

En conversaciones a Subrayado, de Canal 10, Estela Benítez relató cómo se dieron los confusos acontecimientos. “Pensamos que era un robo, pero no”, reconoció. “Nos hicieron quedarnos quietos en el piso, nos apuntaron con armas, no nos dejaron hablar ni agarrar teléfonos”, acotó. “No nos informaban qué era lo que estaban buscando o a quiénes”.

En tal sentido, afirmó que, en ese momento, rompieron la puerta principal, que se deberá cambiar. “Mi madre entró en un estado de crisis nerviosa por la situación. Ella tiene 58 años, cuenta con una discapacidad”, agregó, y sostuvo que “en ningún momento ningún funcionario preguntó si necesitaba asistencia médica, si padecía alguna enfermedad”.

Además, señaló que, mientras tanto, los oficiales “seguían buscando y revolviendo el ropero”. Por esto, la víctima subrayó los daños materiales y morales causados: “La situación no te la olvidás más. Me costaba dormir pensando que alguien podía entrar a golpear”, agregó. “Te encontrás indefensa en tu propia casa”.

“Ahora está todo en el ámbito judicial, que está a cargo del doctor Rafael Silva”, informó.

“Estás en tu casa; lo que menos pensás es que te van a hacer un allanamiento. Lo primero que pensamos fue que era un robo, sinceramente. No lo podíamos creer”, sentenció.

