Familia del imputado por asesinar al Negro Kevin recibió amenazas: Defensa pide protección

La abogada del hombre imputado por el asesinato del músico e influencer Kevin Almada, conocido como El Negro Kevin, solicitó medidas de protección para la familia del acusado tras recibir amenazas.

El hecho ocurrió en el barrio La Teja el pasado 10 de setiembre, cuando el joven artista de 22 años fue asesinado a balazos. Ese mismo día, el autor del crimen se entregó en la Seccional 19 y confesó lo ocurrido. El viernes fue imputado por “homicidio especialmente agravado” y cumple 180 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación judicial.

De acuerdo con lo informado por Subrayado, la vivienda del imputado fue saqueada y sufrió daños, lo que obligó a su familia a abandonar el barrio. Ante esta situación, la defensora del acusado, Leticia Latorres presentó un pedido de protección para los familiares y reclamó que su cliente sea trasladado a un centro penitenciario fuera del área metropolitana, debido al riesgo que implica mantenerlo en esa zona.

