Familia de joven atropellada por un camión recibió una “muy buena noticia” sobre su salud

La comunidad virtual del departamento de Tacuarembó continúa expectante acerca de la salud de Stephanie Rodríguez, la joven de 21 años que sufrió en enero un accidente de tránsito en su moto y cuyos padres se encuentran realizando actualizaciones de su estado sanitario desde ese entonces en Facebook.

La chica protagonizó el siniestro el pasado 13 de enero; mientras estaba yendo a trabajar en su vehículo, sufrió una caída sobre el pavimento y un camión le arrolló una de sus piernas. A partir de ese momento, comenzó un periplo que tuvo varios reveses en cuanto a su salud y una compleja operación de ocho horas.

Sin embargo, en la mañana de este martes su familia comunicó que recibió una “muy buena noticia”: la joven “pasó sin dolor” la noche y no pidió calmantes. A partir del procedimiento médico, esto era habitual en ella para soportar el dolor por los injertos en su pierna y las agujas que le colocaron para “reacomodar” su rodilla.

A principios de febrero, a Rodríguez le detectaron una bacteria “resistente” en su intestino que estaba “circulando” en su sangre. En el posteo de este martes, la familia indicó que espera que el microbio pueda ser “dominado y eliminado”.

“Está con alergia en casi todo el cuerpo, que es lo que ahora le provoca algo de molestia; quizás algún calmante pueda haberla provocado. Pero en fin, es una muy buena noticia luego de 52 días que lleva internada, cuando quizás faltan un par de meses para el alta. Te amamos, hija. Vamos que se puede”, finaliza el posteo.

