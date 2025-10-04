Familia de hombre asesinado en Valizas cuestionó “sentencia absurda” para los homicidas

Judiciales

La familia de Christian González Baranzano, de 45 años, emitió una carta en las últimas horas manifestando su rechazo a la condena dictada por la Justicia tras su homicidio en Barra de Valizas, ocurrido el 30 de setiembre.

González fue hallado muerto bajo unas acacias, a unos 300 metros del lugar donde fue apuñalado y asesinado. Según el parte fiscal, el hecho se produjo luego de un altercado con dos hombres que fueron detenidos en las horas posteriores.

El jefe de Policía de Rocha, Luis Giménez, había indicado en entrevista con Subrayado (Canal 10) que en la playa del balneario se encontraron prendas con sangre y un arma blanca que fue utilizada en el ataque.

El 1° de octubre, la Justicia dispuso las condenas mediante un proceso abreviado. E.D.C.C., de 35 años, fue sentenciado a 7 años y 3 meses de prisión, mientras que I.M.D.L.G., de 24, recibió una pena de 6 años y 6 meses de penitenciaría.

Tras conocerse la resolución, la familia de González emitió un comunicado, del que dio cuenta FM Gente, en el que cuestionó la sentencia. Allí se señala que la víctima “fue atacado brutalmente, con desidia y alevosía, con un machete (facón), dejándolo desfigurado y con dedos amputados”.

El texto añade: “Nos cuestionamos cuánto vale la vida de un ser humano que no presentó defensa ante este acto inhumano. ¿Qué clase de sentencia absurda es esta? Lo agarraron por segunda vez de atrás. Solo se defendió poniendo sus manos. La intención era terminar con su vida de manera brutal”.

En el mismo documento, los allegados informan que impulsarán un pedido de anulación del juicio abreviado y una demanda administrativa contra la Fiscalía, a la que acusan de “omisión de representación”.

Los abogados de la familia entienden que existen pruebas de premeditación y alevosía, mientras que la Fiscalía definió el hecho como una riña.