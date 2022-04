Familia de Jorge Zabalza denuncia irregularidades y falta de coordinación en el Clínicas

Locales

La familia del exdirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), Jorge Zabalza, denuncia irregularidades durante su atención en el Hospital de Clínicas, donde murió el pasado 23 de febrero.

La compañera de Zabalza, Verónika Engler, compartió en su cuenta de Facebook una misiva que había enviado el 14 de febrero, donde advertía que Zabalza sufría de “estrés postraumático y de varias patologías” y estaba “atravesando una situación por la cual su salud física e integridad mental” corrían riesgos.

El 4 de febrero, “tras un cultivo rectal de bacterias se detectó Klebsiella Pneumoniae hospitalaria multirresistente”, sostuvo Engler. En la misiva, que estaba dirigida entre otros al director del Clínicas, Álvaro Villar, Engler expresó que el 8 de febrero Zabalza fue trasladado al Hospital de Clínicas y “por el tema de las bacterias hospitalarias resistentes lo ponen en una sala que en teoría es de aislamiento”.

“Allí se deja clarísimo que deberán ponerlo en una sala con baño y ducha propia, y materiales de uso exclusivo”, escribió por su parte Henry Engler en un documento al que accedió el programa Desayunos Informales (Canal 12).

Villar explicó a Montevideo Portal que "hay una investigación administrativa en curso" en el marco de de una denuncia sobre una persona que ingresó en la noche a saludar a Zabalza. "La familia hizo una denuncia con abogados por ese hecho y el hospital inició una investigación, pero seguramente eso tenga una vía judicial, ya que nosotros solo podemos determinar si la persona estaba autorizada o no a entrar al hospital y si Vigilancia estuvo bien o no en dejarlo entrar", explicó.

“Todos circulan por el pasillo, cuando entran médicos o enfermeras a la sala los acompañantes deben salir al pasillo porque no hay espacio para moverse. La higiene y el estado general de la sala deja mucho que desear. Todos los enfermos comparten el mismo pasillo, baño y ducha. No entiendo a que se refieren con “aislamiento” en esas condiciones”, señaló Verónika Engler.

“El 9 o 10 de febrero se da un brote de covid en la sala y comienzan a trasladar a los pacientes positivos, todo eso frente a la mirada de los demás pacientes. El 11 a eso de la 1 de la noche trasladan a Jorge a una sala covid, me entero en la mañana cuando llego al Hospital a verlo ya que nadie me informa del traslado”, agregó.

“El sábado 12 en la noche, papá (Henry Engler) recibe una serie de mensajes de Jorge muy angustiado porque por la ventana entra mucho viento de la tormenta y no puede comunicarse con las enfermeras, también dice que el recipiente de agua del oxígeno está vacío (no sé si esto era así o parte de su delirio). Llamo al piso para pedirles que revisen eso, vuelvo a llamar para consultar por el oxígeno y ver si el otro tema está solucionado, temo que pueda llegar a un estado de hipotermia. Tengo una fuerte discusión con quien contesta el teléfono donde se me argumenta que eso es un hospital público y que las enfermeras no pueden estar vistiéndose con las ropas que indica el protocolo a cada rato y que cuando toque la ronda verán cómo solucionarlo, también se me dice que Jorge delira porque el tarro de agua del oxígeno ya fue llenado. Es insólito que el paciente tenga que comunicarse con alguien por fuera del hospital para acceder a las enfermeras”, relató.

Por su parte, Henry Engler consideró que “queda clarísimo que no es del Comité de Prevención de donde viene este error grave sino de la Dirección del Clínicas”.

El pasado 16 de marzo Álvaro Villar dijo a Desayunos Informales que Zabalza tenía “un cáncer avanzado” y expresó que “la forma en que la enfermedad lleva a la persona a la muerte es afectando todas las funciones, incluso la capacidad de nutrirse y alimentarse”. “No faltó en ningún momento atención médica ni enfermería, tampoco hubo situaciones de abandono”, aseguró.

“El director dice que se murió de cáncer. No dijo que murió de inanición, por falta de alimentación, esquelético. No dijo que fueron decisivas en el desenlace: la falta de coordinación, la falta de empatía, la mala praxis y la colaboración de bacterias adquiridas en centros de salud y del covid adquirido en el Clínicas”, sostuvo Engler en la nota enviada al citado programa.

Villar dijo al semanario Brecha: “¿Ustedes tienen una evaluación del estado mental de Veronika? Lo pregunto porque yo no sé si ella está en el mejor momento para hacer denuncias”.

Sobre esto, Henry Engler se refirió en su cuenta de Facebook. “Tengo la sensación de que con todo lo que falta hacer en el Clínicas su preocupación pasó de focalizarse en los pacientes y la atención esmerada del personal de enfermería 24 horas por día, a los materiales deteriorados que llevarán años cambiar”, aseguró.

“No reconozco al Álvaro Villar que conocí hace un tiempo en el Maciel. Allí el centro de las preocupaciones eran los pacientes. La arrogancia y el desprecio con que habla de mi hija, esposa de Zabalza defendiendo lo indefendible me produce indignación y decepción. ¿A quién defiende? ¿a la mala praxis, a su reputación o a ambas? Juzguen ustedes”, concluyó.

"La decisión que tomamos, dado que la familia quedó dolida por mis declaraciones el televisión es no continuar haciendo declaraciones que aumenten el dolor de la familia", aseguró Villar a Montevideo Portal. "Con las cosas que dije o la forma en que dije provoqué dolor", aseveró el director del hospital universitario.