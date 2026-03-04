Familia de Canelones denuncia tres ataques con bombas molotov en menos de una semana

Policiales

Una familia de la localidad de Casarino, en el departamento de Canelones, denunció haber sido víctima de tres ataques con bombas molotov en menos de una semana, una situación que mantiene en alerta a los vecinos de la zona y que es investigada por la Policía.

Según relató Verónica, propietaria de la vivienda afectada, los ataques ocurrieron en la madrugada y fueron perpetrados por personas que llegaron en moto y con el rostro cubierto. El primero de los episodios ocurrió cinco días atrás, cuando los agresores lanzaron artefactos incendiarios hacia el patio de la casa, aunque en esa ocasión el fuego no alcanzó la vivienda ni otros objetos, según informó Telenoche (Canal 4).

El segundo ataque generó mayores daños, ya que las llamas alcanzaron parte de la casa. En el tercer episodio, ocurrido recientemente, una de las bombas molotov impactó contra el vehículo de la familia, que se incendió de forma parcial. En ese momento, la dueña de casa escuchó el estruendo y salió de su habitación para ver qué ocurría; desde el interior de la vivienda observó a los agresores en el porche, quienes, al advertir su presencia, arrojaron otra bomba hacia el interior de la propiedad.

La mujer afirmó que desconoce los motivos de los ataques y quiénes podrían estar detrás, y aseguró que su familia no tiene conflictos ni vínculos con actividades delictivas. “Somos gente de trabajo, me conoce todo el mundo. No entiendo qué pasó”, expresó, al tiempo que manifestó su temor por la reiteración de los hechos.

La familia presentó denuncias ante la Policía en cada uno de los episodios, aunque reclama mayor presencia y protección de las autoridades. Según relató Verónica, tras el primer ataque, el patrullero demoró más de 40 minutos en llegar al lugar. Además, en el último incidente los agresores habrían cortado las cámaras de seguridad de la zona para evitar que quedaran registros de lo ocurrido, lo que generó preocupación entre los vecinos e incluso llevó a que una residente decidiera abandonar su casa por miedo.

Mientras continúa la investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil de los ataques, la familia insiste en la necesidad de medidas de seguridad urgentes para evitar nuevos episodios de violencia en la zona.