Familia busca desesperadamente a Mauricio, padre de tres hijos y emprendedor de Canelones

Desde la semana pasada, la Policía busca a Mauricio Sebastián Colman, un hombre de 45 años que fue visto por última vez el pasado 3 de febrero en la zona de El Pinar (Canelones). La última comunicación que registraron las autoridades fue sobre las 20:37 de ese día; desde entonces, no ha dado respuesta a mensajes o llamadas.

La última novedad sobre el caso fue que encontraron, el jueves, la camioneta de Colman junto al resto de sus pertenencias. El hallazgo se dio en Costa Azul; testigos aseguraron a la Policía que vieron al hombre en una estación de servicio cargando combustible.

Allegados a Colman manifestaron preocupación, dado que lo han buscado intensamente durante los últimos días, sin encontrar el más mínimo rastro. Un familiar comentó a Montevideo Portal que, si bien es una persona callada, nunca había desaparecido o dejado de responder mensajes.

Colman emprendió hace un tiempo a través de una herrería, por lo que su rutina se limitaba a ir de su casa al trabajo y volver a la vivienda: “Tenía las costumbres bien marcadas y no era que andaba a cualquier hora por la calle”.

Los allegados contaron, además, que el hombre es padre de tres jóvenes,, de 18, 14 y cuatro años. Actualmente vive con su pareja, a quien conoció luego de estar varios años casado con otra mujer.

“Es un emprendedor, vive arriba de su camioneta, que es una herramienta de trabajo. Nunca dio indicios de nada”, comentaron.

