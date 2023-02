Familia Morató denuncia que obra de UTE dañó muro jesuita en predio de histórico castillo

Locales

La familia Morató, enfrentada a la empresa pública UTE por advertir que la instalación de las torres de alta tensión afecta la preservación del sitio donde está el Castillo Morató, denuncia que las obras provocaron daños y desprendimientos en algunos de los muros jesuitas que permanecen en el lugar hace más de 400 años.

El daño en uno de los muros fue identificado este jueves por un capataz de la estancia que está declarada como Patrimonio Histórico Nacional, dijo a Montevideo Portal el abogado de la familia, Daniel Ochs, que trabaja en la defensa junto al abogado Gonzalo Ramírez.

Los denunciantes prevén interponer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una acción de nulidad sobre el trazado de esa parte de la obra, dijo Ochs. Además, evalúan recurrir ante el Ministerio de Educación y Cultura y el Parlamento para abordar el tema. También informaron al Banco Interamericano de Desarrollo, que financia la obra del ente.

“A raíz de las obras que se están haciendo se están violando todas las normas sobre protección patrimonial. Hoy resultó seriamente dañado un muro que constituye una parte de un asentamiento jesuítico”, dijo Ochs.

El jurista aseguró que “por supuesto” que los daños fueron provocados por movimientos de tierra a raíz de las obras llevadas adelante en el lugar. “Es muy claro. Lo que hubo fue una actitud de UTE, prepotente, de seguir adelante desoyendo el dictamen técnico de una arqueóloga que contrató el BID. Y ahora la consecuencia es esta”, dijo el profesional.

El abogado narró que la familia había advertido al BID que cuando UTE gestionó el préstamo estableció ante el organismo multilateral que no iba a pasar por zonas patrimoniales. Ochs afirmó que eso era correcto en 2019, cuando fue realizada la solicitud de financiamiento, pero la Estancia El Buen Retiro fue declarada patrimonio nacional en febrero de 2022, cuando la obra todavía no había empezado. “Por lo tanto, debieron avisar al BID que lo que se había dicho no era correcto. Nosotros denunciamos eso al BID y el organismo, entre otras medidas, trajo una delegación técnica”, afirmó el abogado.

Según sostuvo, la arqueóloga Tatiana Acosta redactó un informe donde señaló que las construcciones no podían hacerse en una radio de 500 metros del asentamiento jesuítico. El abogado señaló que el trazado de UTE pasa a menos de 200 metros de las ruinas jesuitas. “Como es una obra que supone maquinaria muy pesada, se dio lo que la arqueóloga dijo. Hoy apareció roto un muro”, afirmó Ochs.

Alfredo Morató, representante de la familia, dijo el 7 de febrero a Informativo Carve de 850 AM que antes del comienzo de las obras las autoridades de la Intendencia de Paysandú fueron alertadas por la situación. También el directorio de UTE y la Comisión del Patrimonio.

Fuentes de UTE consultadas por Montevideo Portal señalaron que están al tanto de los señalamientos de la familia Morató, pero evitaron realizar más comentarios. Desde la Comisión de Patrimonio, por su parte, dijeron que todavía no tenían información al respecto, pero, sin embargo, consideraron que la situación denunciada en referencia a que se haya rajado un muro por la obra es altamente improbable.

En tanto, en enero El Observador informó que la familia presentó una denuncia ante Bomberos en Paysandú, porque presuntamente la empresa que realizó la construcción dejó bidones con nafta, y otra ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.