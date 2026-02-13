Fallido intento de femicidio: la víctima escapó y el agresor se mató

Policiales

En la localidad sorianense de Dolores, un intento de femicidio se transformó en un caso de autoeliminación del atacante.

Según informara el medio local Agesor, los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles, cuando un hombre de 65 años, identificado como H. D. D. M., amenazó a su expareja e intentó matarla.

La mujer logró escapar y pidió ayuda a la Policía, que rápidamente elevó el caso a la Justicia y consiguió que a la víctima se le aplicara el servicio de vigilancia conocido como 1010. Así las cosas, esa misma noche, la mujer contó con la custodia de dos agentes y un patrullero.

Cuando la Policía acudió a la casa donde se había producido el intento de asesinato, constató que el hombre ya no estaba en el lugar. Los familiares comenzaron una búsqueda por la zona, ya que el sujeto atravesaba una etapa depresiva y temían que pudiera atentar contra su vida.

Finalmente, pasadas las 07:00 horas del jueves, lo encontraron muerto en la esquina de las calles Puig y Agraciada de la ciudad doloreña. Tal como temían, se había suicidado.

De acuerdo con el citado informe, no existían denuncias de violencia doméstica en la pareja, pero el hombre se negaba a aceptar la reciente ruptura del vínculo.