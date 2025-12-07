Policiales

Falleció una niña de 10 años tras caer y ahogarse en un arroyo en Lavalleja

Montevideo Portal

Una niña de 10 años falleció este sábado en la tarde luego de ser rescatada del arroyo Campanero, a la altura de avenida Valeriano Magri, en el kilómetro 4.

Según supo Montevideo Portal y confirmó con la Jefatura de Policía de Lavalleja, la menor estaba jugando en la orilla junto a otros niños cuando, en un momento, dejó de ser vista.

Los testigos relataron que comenzaron a buscarla y la encontraron sumergida bajo el agua. Intentaron reanimarla en el lugar y, sin obtener respuesta, decidieron trasladarla de inmediato en un vehículo particular mientras llamaban al 911.

Mientras el auto se dirigía hacia Minas, un móvil policial lo ubicó en avenida Magri y lo escoltó hasta el hospital. En el centro asistencial, la niña fue recibida por una pediatra, quien confirmó que había llegado en paro cardiorrespiratorio y que las maniobras de reanimación no lograron revertir la situación.

El padre de la menor declaró que no supieron estimar cuánto tiempo había permanecido bajo el agua. En la zona trabajó Policía Científica, y la fiscal de 2.º turno dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Fuentes policiales consultadas señalaron que se trata de un hecho “de gran impacto para la comunidad” y que se continúa trabajando con la familia y los testigos para reconstruir con precisión los momentos previos al hallazgo.

