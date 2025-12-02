Falleció repentinamente Luis Aguirre, histórico sindicalista del transporte en Cutcsa

Montevideo Portal
El pasado lunes falleció repentinamente Luis Aguirre, histórico sindicalista de la Unión de Trabajadores de Cutcsa.
Aguirre se encontraba bien de salud pero en las últimas horas comenzó a sentirse mal. El economista y experto en movilidad, Gonzalo Márquez, lamentó la muerte de Aguirre y ese expresó en redes sociales.
“Un pilar de los trabajadores del transporte. Un amigo. Se lo va a echar de menos. Un abrazo a su familiar y compañeros”, añadió Márquez en su cuenta de X.
Desde Cutcsa dijeron a Montevideo Portal que les sorprendió la muerte de Aguirre, dado que “no se esperaba” porque se encontraba en buen estado de salud.
Aguirre estuvo vinculado por más de 20 años al sindicato de Cutcsa y quienes lo conocieron destacaron el “buen vínculo” que tenía con la empresa. “Siempre había diálogo y estaba abierto”, añadieron.
