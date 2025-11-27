Falleció mujer embestida por un ómnibus en Rosario, Colonia

Policiales

La Jefatura de Policía de Colonia confirmó el fallecimiento de una mujer de 77 años que había sido embestida el martes por un ómnibus en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia.

El siniestro ocurrió en la intersección de Leopoldo Fuica e Ituzaingó, cuando un vehículo de la Empresa Ómnibus Colonia dobló en la esquina e impactó a la peatona, identificada con las iniciales MLC. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada con heridas de gravedad a un sanatorio particular, donde finalmente se produjo su deceso.

Según informó la Policía, la espirometría realizada al conductor del ómnibus dio resultado negativo, y no se constató consumo de alcohol al momento del accidente.

Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y las investigaciones están a cargo de la Fiscalía de Rosario, que continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho.