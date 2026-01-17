Policiales

Falleció la niña de dos años que estaba grave tras caer a una piscina en Barra del Chuy

Falleció la niña de dos años que se encontraba grave en CTI luego de haber caído una piscina de Barra del Chuy.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando la menor se encontraba en la zona –que es del lado brasileño– y de un momento a otro sus padres la vieron debajo del agua, tras algunos minutos que estuvieron buscándola.

Tras el hecho, fue trasladada a un hospital de Maldonado, donde permaneció internada durante varios días y falleció este sábado, Informó Cadena del Mar y confirmó Montevideo Portal.

