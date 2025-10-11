Falleció la legendaria actriz Diane Keaton, protagonista en “El padrino” y “Annie Hall”

Montevideo Portal
La estrella del cine estadounidense Diane Keaton falleció este sábado a los 79 años en California, según informó la revista People citando fuentes de la familia. Por el momento, no se han dado detalles oficiales sobre la causa de su muerte.
Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Inició su carrera artística en el teatro y en musicales antes de dar el salto al cine, donde alcanzó reconocimiento internacional gracias a su estilo particular y sus roles emblemáticos.
Uno de sus papeles más recordados fue el de Kay Adams en la saga El padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola, donde protagonizó escenas junto a Al Pacino.
Más adelante, en 1977, Keaton alcanzó la cima al ganar el Oscar a la Mejor Actriz por su papel titular en Annie Hall, dirigida por Woody Allen.
A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Keaton trabajó con reconocidos directores y protagonizó filmes que combinaban comedia, drama y romance.
Algunas de sus películas más populares incluyen El club de las primeras esposas (The First Wives Club), El padre de la novia (Father of the Bride) y Something’s Gotta Give, entre otras.
Además, su compromiso con la autenticidad artística le valió múltiples reconocimientos como premios BAFTA, Globos de Oro y nominaciones en los principales certámenes del cine.
