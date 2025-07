Falleció el sargento de la Republicana que había sido baleado en una rapiña este viernes

Policiales

Montevideo Portal

El sargento de la Guardia Republicana que se encontraba internado en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza en la noche de este viernes en una rapiña ocurrida a escasos metros del Molino de Pérez finalmente falleció en la tarde de este sábado.

Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, el efectivo murió hoy tras permanecer ingresado durante varias horas en el CTI del Hospital de Clínicas con un importante “daño cerebral”.

El Ministerio del Interior informó a primera hora de este sábado que el Departamento de Homicidios, la Dirección Nacional de Policía Científica, el Centro de Comando Unificado y la Jefatura de Policía de Montevideo se encontraban trabajando para esclarecer el hecho.

El hombre, de 35 años, integraba la Unidad de Negociadores de la fuerza de seguridad. Según relató un testigo al citado medio este viernes, el hombre fue abordado por seis delincuentes que llegaron al lugar en tres motos.

“Empujan a una persona –el policía– que teníamos atrás en una moto de alta cilindrada Kawasaki, le pegan un tiro en la cabeza y se llevan su moto. A mí me amenazan con la pistola y le tuve que dar la llave. Me tiré al piso, me llevaron el celular y por suerte no me dispararon”, dijo la persona.

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) había comunicado sobre la muerte del efectivo en sus redes sociales en la noche de este viernes, pero luego borraron la publicación en la que habían manifestado su “profundo dolor, indignación y repudio”.

“No estamos por fuera de la inseguridad; la padecemos como cualquiera y, a veces, con el costo más alto: la vida. Desde Sipolna acompañamos con el corazón destrozado a su familia, amigos y compañeros”, decía la carta.

Montevideo Portal