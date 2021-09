Falleció el cantante y uno de los referentes de la música tropical Mario Silva

Locales

El popular cantante y uno de los grandes referentes de la movida tropical del interior Mario “Marito” Silva de 66 años falleció este miércoles, según informó el periodista y comunicador Fernando Tetes y confirmó Montevideo Portal con fuentes allegadas al cantante.

“Gracias a la @ExpoPrado me acerqué en estos 12 o 13 años muchisimo a la cumbia del interior. Ahí conocí y me maté de risa muchísimo con Marito Silva. Ahora me entero que luego de lucharla mucho acaba de fallecer. Es una tristeza inmensa la partida de un ídolo de la música. ¡Salú!”, escribió Tetes en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la periodista Silvia Techera informó que el artista oriundo de Artigas estaba internado en el Hospital de Melo y que su salud se había “deteriorado en los últimos tiempos”. “Su velatorio será desde las 7:00 horas en la Empresa Cerro Largo en Melo”, escribió la periodista en Twitter.

En mayo de este año surgió el hijo del artista informó en su cuenta de Facebook que estaba en estado delicado. "Mario está en un estado delicado, no quiero dar mucho detalle y menos seguir respondiendo este tipo de preguntas, gracias a los que entienden y solo les digo, mi padre creo no se va a poder comunicar nunca más con ustedes, pero les brindo mucho amor, sus canciones perdurarán siempre". ¡Un beso enorme a todos!", escribió en ese entonces el también cantante.

Sin embargo, horas después desde la cuenta oficial Mario Silva se desmintió lo publicado por su hijo. Desde la página oficial de Mario Silva padre se publicó: "Debido a comentarios aclaramos que Mario Silva está internado por un cuadro de vómitos. No se encuentra grave ni cosa que se parezca. A los medios NO difundir boludeses con el perdón de la palabra. Aquí en la página están los teléfonos de contactos. Llamen a cualquier hora que no es molestia ninguna, pero x favor no repitan cosas que no son. Hay MARIOLO para rato", dijo.

En tanto, Mario Silva Jr. dijo en un video que le molestó bastante "que personas allegadas a su padre publicaran cosas contrarias" a lo que él había escrito y reafirmo sus dichos sobre la situación de salud delicada "y crítica" que vivía su padre.