Falleció Luis Yarzábal, destacado médico que presidió la Jutep y el Codicen

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Falleció el martes a los 88 años el médico e investigador Luis Yarzábal, de dilatada carrera académica y profesional dentro y fuera del país.

Según consigna La Diaria, en los últimos tiempos se desempeñaba como asesor honorario del presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE),

Oriundo de Melo, Cerro Largo, Yarzábal se recibió de doctor en medicina en la Universidad de la República en 1964. Posteriormente, cursó estudios de postgrado en Immunoparasitología en la Universidad de Lille, Francia. Entre 1974 y 1976 fue investigador visitante del Instituto Pasteur de esa ciudad francesa.

Entre 1978 y 2000 se desempeñó como profesor agregado en la Universidad Central de Venezuela, país donde fundó el Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales del Estado Amazonas, cuya dirección ejerció desde 1982 a 1989.

Fue director del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina Udelar. Desde la dirección del IESALC UNESCO organizó y coordinó la Conferencia Regional de Educación Superior realizada en La Habana, Cuba, en 1996, y formó parte del equipo organizador de la Conferencia Mundial sobre el mismo tema realizada en la sede de la Unesco en París, en 1998.

Entre 2005 y 2010, ejerció los cargos de director Nacional de Educación Pública y presidente del CODICEN.

Desde 2011 hasta 2017 integró y presidió la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP).

En 2014-2016 presidió el Comité Científico Asesor de la Junta Nacional de Drogas, Uruguay. Como asesor temporal de la OPS OMS ha formado parte de los Equipos Internacionales de Verificación de la eliminación de la oncocercosis en Ecuador (2014), México (2015) y Guatemala (2016), así como del Grupo Revisor del Dosier preparado por México (2016) para validación de la eliminación del tracoma en ese país. Desde 2017 es docente adscripto honorario del Departamento de Parasitología y Micología de la Facultad de Medicina Udelar.

Publicó 12 libros y más de 120 artículos científicos sobre biología parasitaria, inmunoparasitología, microbiología y educación superior. En esas publicaciones comunicó contribuciones al estudio de las micosis pulmonares, investigaciones sobre diagnóstico inmunológico de la hidatidosis, avances en el conocimiento de diversos antígenos parasitarios e investigaciones multidisciplinarias sobre la oncocercosis en América.

De acuerdo con el citado medio, el sepelio de Yarzábal se llevará a cabo el viernes, en lugar a confirmar.