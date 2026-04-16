Falleció José Andújar, exintendente de Canelones y exlegislador por el Partido Nacional

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La cuenta oficial del Partido Nacional en las redes sociales informó, en la mañana de este jueves, del fallecimiento, a los 82 años, de José Andújar, quien fuera intendente de Canelones entre 1990 y 1995, y legislador suplente en varios períodos por el Herrerismo.
Su hijo, el actual diputado nacionalista Sebastián Andújar, le dedicó un posteo en su cuenta de X: “Gran tipo, extraordinario padre y un abuelo lleno de amor. Fuiste inmenso. Hasta siempre, J.A. (papá). Te despediremos en la intimidad familiar”.
El exsenador y exministro Luis Alberto Heber lo definió como un “referente”. “Un gran compañero y amigo. Lo recordamos con mucho cariño y estima, habiendo dejado un lindo recuerdo de servicio público, honrando a su partido”, escribió.
Oriundo de la localidad canaria de Santa Lucía y médico de profesión, cursó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, entre ellos una especialización en Salud Pública y Administración Hospitalaria.
Entre 1985 y 1988, se desempeñó como director del Hospital de Canelones. En 1989, se postuló como candidato a intendente del departamento de Canelones y resultó electo. Fue jefe comunal canario entre 1990 y 1995, año en que comenzó su actuación legislativa.
Entre 1995 y 1999, tuvo su primer período en el Poder Legislativo: durante el primer año fue diputado suplente por su departamento y por el resto de la legislatura se desempeñó como senador suplente. En las elecciones de 2004, volvió a resultar electo como senador suplente por el Herrerismo, puesto que mantuvo hasta 2008.
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