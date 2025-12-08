Falleció John Anson, pareja de Laetitia d’Arenberg durante más de 30 años

John Anson, el empresario británico que fue pareja de Laetitia d’Arenberg durante más de 35 años, murió en la madrugada del pasado domingo en su casa del barrio Carrasco de Montevideo.
Según informó Cadena del Mar, Anson murió a causa de un paro cardiorrespiratorio. A pedido del inglés, no habrá velorio; cremarán sus restos y realizarán una misa en su honor.
Este 14 de febrero, en el marco del Día de los Enamorados, D’Arenberg escribió: “Sigo creyendo en un vínculo donde dos almas se encuentran para ser un mismo corazón”.
La filántropa agradeció a Anson por haberle “dado sentido a un compromiso que sigue vivo y latente”. “Entiendo al amor como un sentimiento que rescato como la mejor medicina para mejorar nuestra vida y ser más generosos y empáticos”, había escrito la princesa.
De perfil bajo, Anson fue un empresario discreto y una figura que se consolidó en la vida social de la familia D’Arenberg, tanto en Maldonado como en Montevideo.
