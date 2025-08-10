Falleció Eduardo Mazzei, el “luchador incansable”, histórico periodista de Radio Universal

Locales

En las últimas horas falleció Eduardo Mazzei, histórico periodista y relator de Radio Universal. Apodado como el “luchador incansable”, el comunicador se había retirado de los micrófonos en 2016, luego de haber ilustrado encuentros deportivos durante más de 50 años.

La noticia fue informada por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, organización que presidió y del cual fue socio vitalicio. “Enviamos un apretado abrazo en este momento a su familia, amigos y compañeros”, publicaron en redes sociales.

Por su parte, Alberto Kesman, con quien alternó en los relatos de Universal, destacó: “Su bondad, su humor y su carácter lo mantendrán vivo en nuestra memoria. Relator formidable, musicalizador de los mejores. Se nos fue un grande”.

Martín Kesman, Javier Máximo Goñi, Sergio Gorzy, Jorge Muñoz, Nelson Fernández, entre otros, se sumaron a la despedida a través de sus cuentas en X.

