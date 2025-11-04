Internacionales

Falleció Dick Cheney, vicepresidente de EE. UU. durante gobiernos de Bush, a los 84 años

Dick Cheney, considerado el vicepresidente más poderoso en la historia de Estados Unidos cuando fue el número dos de George W. Bush (2001-2009), falleció este martes a los 84 años.

Cheney forjó su gran influencia en un cargo tradicionalmente insignificante, especialmente después de los ataques del 11 de setiembre de 2001 y las posteriores guerras en Afganistán e Irak.

En ese entonces, Estados Unidos impulsaba su llamada “guerra contra el terrorismo”, con capítulos oscuros marcados por las rendiciones extraordinarias, tortura y la prisión de Guantánamo.

El también excongresista y exsecretario de Defensa “falleció debido a complicaciones de una neumonía y enfermedades cardíacas y vasculares”, según el comunicado de la familia citado por los medios.

“Durante décadas, Dick Cheney sirvió a nuestra nación como jefe de gabinete de la Casa Blanca, congresista de Wyoming, secretario de Defensa y vicepresidente de los Estados Unidos”, agregó.

Cheney, una figura odiada por la izquierda, sorprendió a los estadounidenses durante las elecciones del 2024 al anunciar que votaría por la candidata demócrata, Kamala Harris, por considerar que Donald Trump no era apto para ocupar la Casa Blanca.

“Tenemos el deber de poner al país por encima de nuestras divisiones para defender la Constitución”, declaró al apoyar a Harris.

Cheney fue el compañero de fórmula de George W. Bush en dos campañas presidenciales exitosas y su asesor más influyente en la Casa Blanca durante una época marcada por el terrorismo, la guerra y las crisis económicas.

Bush elogió el martes a Cheney como “uno de los mejores servidores públicos de su generación” y “un patriota que aportó integridad, alta inteligencia y seriedad de propósito en cada cargo que ocupó”, según un comunicado.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no ofreció sus condolencias cuando periodistas le preguntaron este martes sobre la muerte de Cheney.

Trump “está al tanto del fallecimiento del exvicepresidente”, dijo Leavitt en una rueda de prensa y aseguró que las banderas se bajaron a media asta “de acuerdo con la ley estatutaria”.

Aquejado por problemas coronarios en casi toda su vida adulta, Cheney sufrió cinco ataques cardíacos entre 1978 y 2010 y llevaba un marcapasos desde 2001.

Nacido en Lincoln, Nebraska, el 30 de enero de 1941, Cheney creció en el escasamente poblado estado occidental de Wyoming. Asistió a la Universidad de Yale, pero abandonó la prestigiosa escuela de la costa este y terminó obteniendo un título en ciencias políticas en casa, en la Universidad de Wyoming.

Republicano convencido, Cheney se dedicó luego a la política y en 1978 ganó el escaño de Wyoming en la Cámara de Representantes, puesto que mantuvo durante la siguiente década.

Nombrado secretario de Defensa por el presidente George H. W. Bush en 1989, Cheney dirigió el Pentágono durante la guerra del Golfo de 1990-1991, en la que una coalición liderada por Estados Unidos expulsó a las tropas iraquíes de Kuwait.

El poder del Ejecutivo

Como vicepresidente, Cheney llevó su ideología a la Casa Blanca y desempeñó un papel más importante en la toma de decisiones que la mayoría de sus predecesores en el cargo.

Ayudó a introducir una noción agresiva del Poder Ejecutivo, según la cual el presidente debería poder operar casi sin restricciones por parte de los legisladores o los tribunales, particularmente en tiempos de guerra.

Fue un enfoque que llevó a George Bush a involucrarse en atolladeros militares en Afganistán e Irak y provocó una gran controversia sobre su impacto en las libertades civiles.

Cheney es visto como una de las fuerzas impulsoras detrás de la decisión de invadir Irak tras los ataques del 11 de setiembre de 2001 de Al-Qaeda.

Sus afirmaciones inexactas de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva alimentaron el clamor por la guerra antes de la invasión estadounidense de 2003.

En una entrevista de 2015, Cheney dijo no tener remordimientos por la invasión de Irak en 2003 y atribuyó al llamado “programa de interrogatorios reforzados” el éxito en la búsqueda de Osama bin Laden, quien fue abatido por fuerzas estadounidenses en 2011.

AFP