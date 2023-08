Falleció Cheems, perro detrás del meme, y en redes dijeron adiós

Pup Balltze, el perro conocido como Cheems que está detrás de un icónico meme, falleció a los 12 años durante una cirugía. El can luchaba hacía tiempo contra el cáncer.

Según reportaron portales alrededor del mundo, el shiba inu había sido diagnosticado con leucemia en diciembre del año pasado.

“No estén tristes, por favor recuerden la alegría que Balltze trajo al mundo. Un shiba inu con una cara redonda y sonriente que nos conectaba, ayudó a muchas personas durante la pandemia y trajo muchísima alegría a muchos de ustedes, pero ahora su misión ha sido completada”, escribió el dueño del perro en su cuenta oficial de Instagram.

“Creo que está corriendo libremente en el cielo y comiendo mucha comida deliciosa con sus nuevos amigos. Siempre estará en mi corazón. Espero que pueda seguir trayendo alegría a todos en el mundo en línea, esa es mi humilde petición”, añadió, al tiempo que agradeció al equipo médico que trató a su mascota.

El adiós

Infinidad de usuarios en redes sociales despidieron al icónico perro a través de publicaciones dedicadas al shiba inu.

“Por siempre en nuestros corazones”, “tus memes vivirán por siempre”, “tristeza total” y cientos de mensajes más de agradecimiento y muestras de cariño inundaron Twitter.

RIP Cheems, thanks for the memes! pic.twitter.com/ZOoLBcggS1

Forever in our hearts ????

Always brought in so much joy on my feed. Rest easy, Balltze ?#Cheems pic.twitter.com/kCtbOCpmlz