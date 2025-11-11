Falero dijo que comparte la decisión de cancelar el Proyecto Neptuno, pero criticó Casupá

Política

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, compareció el pasado miércoles ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, en el marco del tratamiento y las negociaciones por el proyecto de ley de Presupuesto remitido desde Diputados.

Entre otros temas, una parte considerable de la sesión se basó en la discusión sobre la decisión del gobierno de cancelar la instalación de la planta potabilizadora de agua en la zona de Arazatí, en el departamento de San José, e ir por la alternativa de la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida.

Uno de los legisladores que hizo uso de la palabra fue el nacionalista José Luis Falero, exministro de Transporte y Obras Públicas durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, quien es oriundo del departamento maragato. El exjerarca dijo que comparte la decisión de cancelar el proyecto en Arazatí como “vecino de San José”, pero consideró que había “otras alternativas”.

“El gobierno tiene la facultad de hacerlo, pero es importante analizar si realmente se está evaluando que vamos a depender de una sola cuenca. ¿Acaso no tenemos una fuente alternativa de agua inagotable?”, planteó, aludiendo a la del Río de la Plata, según consta en la versión taquigráfica.

Falero consideró que la definición de retomar el proyecto Casupá es legítima y políticamente válida, pero insistió en que se deben tener en cuenta los riesgos de depender exclusivamente del río Santa Lucía. “Si esa cuenca se ve afectada, podría perjudicar automáticamente a 1.800.000 personas”, advirtió.

“Si hubiésemos entablado un diálogo social sobre este tema –como tantos otros que hemos entablado–, créanme que íbamos a encontrar el acuerdo más conveniente para el país y nada podía hacer dejar de lado los compromisos de la fuerza política que hoy gobierna”, agregó.

El senador consideró que Uruguay enfrenta un “riesgo enorme” haciendo únicamente Casupá. “Usted [Ortuño] no se imagina lo que está sucediendo. ¡Y ojalá que nuevamente no suceda una situación climática como la que tuvimos que sortear nosotros en el año 2023! Si hay una situación climática similar o mayor aún que la del año 2023, dejamos a 1.800.000 sin agua, cuando lo podríamos haber resuelto en dos o tres años como máximo”, opinó.