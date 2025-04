Falero contra Caggiani por “bombas”: “No le hace bien al sistema político uruguayo”

Política

El exministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero respondió los dichos del senador oficialista Daniel Caggiani, que aseguró que el gobierno de Luis Lacalle Pou dejó “bombas” y “cráteres” a pesar de que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, se desmarcara.

Falero aseguró que “el comentario desafortunado” del legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP) “no le hace bien al sistema político uruguayo porque no coindice con la realidad”.

“Si algo no ha dejado nuestro gobierno es ninguna bomba, por el contrario. Ha dejado un país absolutamente diferente al que recibimos. Si se maneja el término bomba, es que nuestro gobierno desactivó muchas que habíamos heredado”, dijo el exjerarca en diálogo con Desayunos informales (Canal 12).

Falero insistió en que las declaraciones de Caggiani son “una mentira” y que la supuesta “bomba” en cuestión “no existe”.

El exministro de Transporte y Obras Públicas se refirió a las afirmaciones del oficialismo, que asegura que el gobierno anterior dejó una deuda de US$ 970 millones.

El exjerarca explicó que esa cifra “tienen que ver, fundamentalmente, con herramientas financieras” que creó el gobierno de Lacalle Pou. “Lo único nuevo que generamos en el período anterior fue la herramienta Cremaf, en la que acordado con el Ministerio de Economía, logramos un financiamiento del entorno de los US$ 1.000 millones, que nos permitió evitar un apagón logístico previsto”, precisó.

“Si no se hacía esa inversión teníamos ciertos riesgos de que la red vial tuviera dificultades para poder transitar con la carga autorizada”, agregó Falero. El exministro aseguró que el gobierno coalicionista generó “una inversión récord”.

El pasado 3 de abril, Caggiani redobló sus declaraciones después de que Oddone pidiera ser “prudente y cauteloso”.

Al ser consultado por la contraposición de Oddone, el senador expresó: “Él es un técnico, él les habla a los mercados, a los intelectuales, yo le hablo a la gente común y corriente para que entienda más o menos lo que está pasando en la economía nacional”.

El dirigente del MPP reconoció que cometió “un error”. “No sé si fui boca floja, creo que me quedé corto. Más que bombas, hay cráteres y agujeros enormes”, dijo este jueves en rueda de prensa.

Según el senador del Frente Amplio, el gobierno de Lacalle Pou dejó “el Casmu casi sin cerrar, Cudam que está por esa misma situación a nivel del sistema mutual, la situación de ASSE con US$ 300 millones, la situación de las empresas industriales en Uruguay que están cerrando” — y recordó el cierre de la planta Calcar en Tarariras con 107 trabajadores, Lactalis y del Frigorífico Casablanca—.

“Es decir, nos dejaron varias bombas y varios cráteres. Hay US$ 970 millones de deuda del gobierno anterior a este”, aseguró el dirigente del MPP. En esa línea, aseguró que su postura y la del economista Oddone “son diferentes formas de expresarse”.

Caggiani también apuntó contra Lacalle Pou, la exministra Azucena Arbeleche y Falero. “Bajaron los salarios y jubilaciones, no le hicieron al ahorro, se lo gastaron y todavía nos dejaron US$ 1.000 millones más de deuda. La verdad que, sin dudas, es un desastre. A mí me gustaría saber dónde están Lacalle Pou, Arbeleche y el ministro Falero, porque nos dejaron un burako grande como una casa”, expresó el senador.