Fagúndez criticó crear un Ministerio de Justicia; fiscal salió al cruce: “No es muy serio”

Después de que el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Uruguay, Juan Fagúndez, publicara este miércoles en su cuenta de Twitter una serie de argumentos que se oponen a la creación de un Ministerio de Justicia, una de las 15 medidas propuestas a los partidos políticos por parte del Gobierno, el fiscal Carlos Negro salió al cruce.

El ministerio está contemplado en el documento que el coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito, Diego Sanjurjo, entregó esta semana en la reunión multipartidaria.

Entre otras cosas, Fagúndez pidió que “sean serios” y aseguró que esta cartera fue una de las “más fascistas del régimen” dictatorial en Uruguay.

Por el contrario, Negro se mostró de acuerdo con la iniciativa tratada por la comisión interpartidaria de expertos en seguridad, y tuiteó: “Seguimos pensando que estos son los debates SERIOS que nos debemos quienes estamos vinculados a la justicia penal. El consenso reunido en el documento presentado por el MI [Ministerio del Interior] días atrás es de los trabajos más serios que se han elaborado desde lo político en materia de seguridad”.

Hace ya algunos años propusimos levantar la mira y dejar de lado polémicas -hoy definitivamente laudadas por nuestros tribunales- sobre cuestiones básicas del sistema procesal acusatorio hoy vigente.

En cuanto a la referencia que hizo Fagúndez sobre el régimen dictatorial y el papel de este ministerio, Negro dijo que “todos los organismos y poderes del Estado estuvieron intervenidos por el poder de facto y no solo el MJ [Ministerio de Justicia]”.

“No es muy serio argumentar desde allí contra la creación de una cartera, que, por cierto, no fue un invento militar como no lo fueron los puentes sobre el Río Uruguay ni la represa de Salto Grande. Solo usaron las ideas de ‘puentes’, ‘represas’ y ‘ministerio’. Ningún abogado podría pensar que los países con MJ (todos) no son democráticos o no cuentan con separación de poderes. Por todo ello, debatamos seriamente dejando de lado los prejuicios”.