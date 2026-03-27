Facultad de Psicología tomó medidas luego de que 750 alumnos se quedaran sin cupos

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La Facultad de Psicología de la Universidad de la República resolvió una serie de medidas luego de que más de 750 alumnos del centro de estudio se concentraran tras no obtener acceso a diferentes materias.

El pasado lunes 16 de marzo, los estudiantes de Psicología se reunieron para reclamar la escasez de grupos y profesores para atender una alta demanda de alumnos.

La facultad otorgó las plazas para las distintas materias. Fue en ese momento que, de acuerdo con los estudiantes, ninguno de ellos logró obtener un lugar en todas las materias que pretendían cursar.

Ante esta situación, el consejo de la Facultad de psicología decidió implementar un período extraordinario de baja voluntaria de las Unidades Curriculares Obligatorias, el cual se cierra este viernes.

Asimismo, resolvieron realizar una nueva instancia de asignación para docentes suplentes, y se fijó un período extraordinario de desistimiento para el 15 y 16 de abril en las unidades curriculares obligatorias del Ciclo Inicial. Por otro lado, se dispuso aumentar los cupos de 200 a 290 estudiantes en los grupos que funcionan en el Aula Magna y en modalidad virtual.

Además, se definió la apertura de nuevos grupos en aquellos cursos coordinados por dos docentes, de modo que cada uno pase a dictar clases en un grupo.

Por otra parte, se encomendó a la Comisión de Carrera solicitar a los equipos docentes información sobre el diseño y cobertura de los cursos del semestre par, con plazo hasta el 30 de abril.

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