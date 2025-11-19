Facultad de Psicología suspendió los parciales de final de semestre: ¿qué razones dieron?

Locales

El Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) emitió una resolución el pasado lunes acerca de la no reposición de las clases que no se dictaron en el marco de los sucesivos paros y movilizaciones realizadas en las últimas semanas.

Según el documento, que circuló en redes sociales en las últimas horas, el órgano consideró que no están dadas las “condiciones mínimas aceptables” para realizar las pruebas parciales correspondientes a la segunda mitad del segundo semestre del año.

“La primera y principal razón corresponde a la salud de docentes y estudiantes, para quienes lo ansiógeno del contexto, sumado a la necesidad de rendir y evaluar pruebas supondría un agravamiento y exposición a un estrés inaceptable para estudiantes y una sobrecarga de tareas para docentes. El segundo motivo implica la gran parte del contenido no impartido, o la disparidad del mismo”, señala la resolución.

Por estas razones, el consejo resolvió por amplia mayoría que “no se repondrán clases ni períodos de evaluación que no se dictaron en el marco del paro” y que se tomará como nota final del curso “la obtenida en las evaluaciones realizadas hasta el 3 de noviembre”.

“Excepcionalmente, los cursos que aún no han tenido ninguna evaluación podrán realizarlas en el marco de los criterios acordados, siempre y cuando exista una instancia previa a la fecha de la evaluación donde se respondan dudas, se presente la consigna y el temario a ser evaluado”, agrega.

Además, se resolvió encomendar al decanato hacer gestiones para que “no se retiren” becas frente a la “situación particular” de este semestre, valorar “instancias complementarias” para quienes tengan nota de reprobación, contemplar las “situaciones específicas de los estudiantes privados de libertad” y solicitar revisar las fechas de entrega en los cursos de posgrado.

Ante esto, el decano de la Facultad de Psicología, Enrico Irrazábal, explicó que la medida comprende principalmente a los alumnos de primer y segundo año.

“Los modos de evaluación docente son variados, entonces, la afectación puede ser variada. Afecta principalmente a las materias que deciden evaluar a los alumnos con parciales; hay otros que entregan trabajos. Hay mil modalidades”, dijo en diálogo con Montevideo Portal.

“Para los que tienen entrega de trabajo final de grado, lo único que hicimos fue corregir los días. todas las defensas de posgrado, maestría y doctorado se van a tomar; el problema acá es el grado y el principio del grado. Es muy introductorio el comienzo de la carrera, entonces, desde el punto de vista de los saberes, pienso yo que no van a tener una gran afectación”, agregó.

