Facultad de Ingeniería aprobó una “guía de uso ético y crítico de inteligencia artificial”

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (FING-Udelar) aprobó una “guía para el uso ético y crítico de inteligencia artificial [IA]” en sus unidades curriculares.

De esta manera, la facultad estableció “principios generales, criterios de uso según el tipo de curso y orientaciones para docentes y estudiantes”, según un comunicado. El centro de estudios enfatizó, así, que se promueve “una integración responsable, transparente y crítica de la IA en la formación académica”.

El documento fue elaborado por la Comisión Ad-Hoc de Inteligencia Artificial y presentado ante la Asamblea del Claustro. El pasado 10 de febrero el Consejo de la facultad aprobó formalmente el texto.

En la guía —de la que informó en primera instancia el semanario Búsqueda— se reconoce el potencial de la IA como “herramienta educativa capaz de asistir a docentes y estudiantes en diversas actividades pedagógicas y de aprendizaje”.

“El camino a seguir debe orientarse a la adopción consciente, responsable y ética de esta tecnología. Para lograrlo, los y las docentes deberán esforzarse por mantenerse actualizados en la comprensión y el uso de estas herramientas, analizando cómo integrarlas de la mejor manera en sus asignaturas y tareas diarias”, establece el documento.

De esta manera, la normativa establece, entre otras cuestiones, que se debe evitar “cualquier forma de plagio” con el uso de IA, además de “evaluar críticamente” las respuestas que esta herramienta brinde.

La FING estableció tres niveles de uso de la IA en las unidades curriculares: reducido, moderado y extensivo. Mientras que en el primero se “apunta a un uso restringido” de esta tecnología, en el tercero se usará “como herramienta profesional”. Asimismo, se plantearon diversas preguntas para que docentes se planteen cómo definir “directrices” sobre el uso de IA en las distintas actividades.

El documento completo puede leerse en este enlace.

