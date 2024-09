Factum: pese a caída sistemática de apoyo a plebiscito jubilatorio, la mayoría lo votaría

Política

Montevideo Portal

Factum presentó este martes su última encuesta nacional sobre la posición de la población con respecto al plebiscito de la seguridad social.

Según la consultora, en la consulta realizada entre el 27 de julio y el 8 de agosto, 53% se manifestó a favor de la propuesta y 35% en contra.

Particularmente, Factum preguntó a los uruguayos sobre cada uno de los puntos que establece la reforma.

Ante la consulta sobre el posicionamiento vinculado a establecer que ninguna jubilación o pensión puede ser inferior al salario mínimo nacional, el 79% de la población se manifestó de acuerdo con esta propuesta, no registrándose diferencias significativas entre los votantes del Frente Amplio (82%) y los votantes de los partidos que conforman la Coalición Republicana (78% a favor).

Con relación a establecer los 60 años como límite de edad para jubilarse, la mayoría también se mostró a favor, pero en menor medida que en la respuesta sobre el salario mínimo. En esta línea, 64% manifestó estar de acuerdo, mostrando casi los mismos niveles entre votantes del Frente Amplio y de la Coalición Republicana.

“El tercer aspecto incluido en la reforma y consultado en la encuesta refiere a la eliminación de las AFAP. A diferencia de los puntos anteriores, este obtiene mayor desacuerdo con la propuesta que el acuerdo con la misma. El 39% se manifestó de acuerdo y el 49% en desacuerdo. Aquí sí aparecen diferencias entre votantes del FA y votantes de los partidos de la coalición, mientras entre los primeros el acuerdo alcanza el 54%, en los segundos obtiene un 29%”, consignó Factum en VTV Noticias.

Caída sistemática

No obstante, la consultora observa una caída “sistemática” en el apoyo al plebiscito de la seguridad social en lo que va de este año. En el segundo bimestre de 2024 (marzo-abril), 66% apoyaba la iniciativa, mientras que en mayo-junio 61% dijo que estaba a favor de la reforma constitucional.

Sin embargo, en la última medición el apoyo bajó al 53%. Dentro de este porcentaje, se aprecia una diferencia relevante entre los votantes del FA y de Coalición Republicana.

Entre los votantes del FA, 68% manifestó que votaría el plebiscito, 19% dijo que estaba en contra de la propuesta y 13% que no sabe o no contesta. En tanto, entre los votantes de la coalición, 41% apoya, 47% está en contra y 12% no sabe no contesta.

“Algunas variables muestran comportamientos disímiles con respecto al posicionamiento frente al plebiscito de la seguridad social. Se puede apreciar que a medida que aumenta la edad es menor el apoyo al plebiscito, mientras que la posición a favor aumenta a medida que desciende en la escala de clases sociales, y el apoyo aumenta en el espectro ideológico desde derecha hacia izquierda”, analizó Factum.

Para la encuesta, se consideraron 900 casos que fueron consultados por celular.

Montevideo Portal