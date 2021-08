Facello: “Los uruguayos no son muy libres, están muy pendientes de la mirada ajena”

Seré curioso

Por César Bianchi

@Chechobianchi

Fotos: Rafael Lejtreger

Annasofia de niña abrazaba árboles, bailaba la lambada, escribía cuentos en máquina de escribir, grababa canciones de la radio en cassettes y escribía las letras a mano, y se tiraba al pasto a mirar las estrellas y escuchar canciones románticas. También entonaba tangos de Julio Sosa, planchaba camisas con su abuela y al caminar, no pisaba las líneas de las baldosas.

Annasofia de niña -rubiecita de ojos claros- quería ser artista.

Annasofia de grande (34) se siente artista y dice que no se saca el traje de artista para nada, ni siquiera para conducir un programa de TV, ese rol en el cual se la conoció masivamente hace ya unos años. Y para eso se formó, sobre todo como actriz. Lo hizo en Uruguay, en Estados Unidos, en Bali. Ha protagonizado algunos cortometrajes, y desde que se animó a alejarse de la tele, recibió propuestas para participar en películas que pronto se verán en plataformas de streaming.

Fiel a sus propias convicciones -así se concibe la fidelidad-, el pensado alejamiento de canal 10 cuando iba una sola emisión de Amamos el talento la hizo apetecible para papeles en el rubro audiovisual. Tiempo después, cuando todavía no pensaba en volver a la TV, le llegó una invitación para conducir Bake Off, el gran pastelero (canal 4), un nuevo reality show vinculado a la cocina, en este caso, para reposteros. Le encantó, y la tomó.

En esta charla, algunos días postergada por sus largas jornadas de rodaje, Annasofia Facello -doble café mediante- recordó sus ansias de explorar las distintas expresiones del arte y sus enormes deseos de ser actriz, sus trabajos en pelis, series y cortos, su pasaje por canal 10 y su nueva aventura en el 4.

Y como hija de un dirigente político -ahora alejado de la política- también se animó a expresar qué siente tras el pasaje de su padre por el Partido Colorado y el Partido de la Gente: “La política no es un ambiente muy honesto, para nada honesto. Yo no creo mucho en los políticos, la verdad. Y por más que uno sea honesto, en política hay tantos factores que influyen a la hora de poder hacer una acción de bien que a veces los políticos tienen las manos atadas”.

-¿Qué querías ser de niña cuando fueras grande?

-Quería ser cantante, bailarina y actriz. Y escritora también.

-¿Cómo es eso de que sufriste bullying en la escuela? ¿Por qué?

-Bullying, creo, es algo que padecen todos los niños. Alguien en algún momento te pelea en la escuela. Es bastante normal. Hoy en día tiene un concepto y se ataca de otros lados, pero antes era bastante normal en la escuela o el liceo. A mí me hacían bullying por ser buena estudiante, por mi cuerpo o mis actitudes. En cuarto de escuela era rellenita, después pegué el estirón. No es un tema en mi vida, igual. Es algo que me sucedió, como le sucede a todo el mundo. No le doy tanta trascendencia, no tengo traumas por el bullying.

Capaz que hay niños que hacen bullying, que tienen menos atención en la casa, y tienen comportamientos que quizás son llamados de atención que sus padres no ven, y descargan todo en la escuela. Siempre hay acosadores, en la vida. Hay acosadores -bullies- en todas las edades.

-¿Aprendiste algo de esas experiencias de bullying?

-Obvio. Lo bueno de haber pasado situaciones de este tipo es que vos elegís mejor de quién rodearte. En la escuela no tenés más remedio que convivir con las personas que te tocan, lo mismo en el trabajo. Pero después uno crece y va eligiendo, y sabe elegir mejor. Vas viendo con qué gente está bueno rodearse y con qué gente no.

-¿Cómo podrías resumir tus 10 años en canal 10?

-Como una hermosa e importante etapa de mi vida, en donde crecí mucho, donde me dieron muchas oportunidades de crecimiento. Aprendí un montón, fue como una gran escuela para mí. Es un lugar que quiero mucho, quiero mucho a la gente que trabaja ahí. Son muy profesionales. Aprendí mucho en ese lugar, y estoy muy agradecida. Fue una linda etapa de mi vida.

-En Escape Perfecto y Escape Perfecto Famosos trabajaste con Claudia Fernández, que es tu amiga, y con Alberto Sonsol. ¿Cómo la podrías definir a ella, y cómo lo vas a recordar a Sonsol?

-Claudia me parece una mujer muy inspiradora, es una guerrera, que es muy generosa, que tiene una energía muy potente que comparte con la gente que la rodea. Es una mujer con mucho poder -Annasofia piensa, elige las palabras-, un poder personal. La admiro y la quiero mucho.

Y Alberto… (Se quiebra. “No puedo hablar de Alberto. Cuando me preguntan por Alberto me emociono”. Se recupera y continúa). Lo quería mucho, trabajé con él siete años. Éramos dos locos de Sagitario, cumplíamos el mismo día, era una persona muy auténtica, polémica, que generaba amor y odio, pero él era así como lo veías. Yo aprendí a quererlo. Si no lo conocías, por ahí te caía medio mal, porque era tan frontal y tan genuino, gritón, histriónico, pero a mí me divertía eso porque teníamos muchas cosas en común en ese sentido… Era muy alegre, y si bien había cosas en las que no estábamos de acuerdo por un tema generacional, fue un gran compañero, muy generoso, con el que aprendí mucho. Un tipo al que voy a recordar con mucho cariño. Lamento mucho que haya fallecido por Covid. Todavía no caigo…

-¿Por qué estuviste un solo programa en Amamos el talento de Canal 10?

-Yo hacía tiempo que venía queriendo apostar a mi profesión como actriz. Me formé en muchos lugares durante muchos años. Me surgieron un par de oportunidades para hacer cosas en el área de la actuación, y decidí ser fiel a ese sentimiento. A mí me gusta vivir en coherencia interna y externa, no puedo sentir una cosa y hacer otra. Creo que uno se enferma haciendo las cosas así, me gusta vivir en la coherencia y en paz conmigo. Entonces, tomé esa decisión, que no fue fácil. Tal vez me hubiera gustado que se diera de otra manera, pero sucedió como sucedió y agradezco al canal por la comprensión. Siempre me escucho y actúo en consecuencia. Está bueno eso. Y tiene sus recompensas, porque ahora estoy grabando Bake Off (en canal 4).

-En setiembre de 2020 le decías a El País: "Reconecté con mi lado artístico y me volví más consciente de lo que quiero para mi vida". ¿Cómo está ese "lado artístico"? Te lo pregunto porque se te conoce públicamente como conductora de TV…

-La artista está siempre conmigo, porque soy artista. Yo compongo canciones, me sigo formando como actriz, actúo, he participado de obras de teatro, hago otras cosas que la gente no ve porque no sale en televisión… El año pasado filmé unos cortometrajes. El año pasado filmé con un amigo, Guillermo Madeiro, que es director de cine, filmamos un corto que se llama Fashion Avenue, en Nueva York. Eso se hizo en base a unos textos que yo tenía, me gusta mucho escribir también. Ese corto lo agarró la productora Montelona, lo presentamos a fondos y ganamos un fondo del ICAU (Instituto del Cine y el Audiovisual Uruguayo) para comenzar a desarrollar una película. Ahora está medio trancado por la pandemia, pero se supone que en breve retomaremos ese proyecto. Eso me entusiasma mucho, porque estoy co-guionando con Guillermo.

-También protagonizaste el corto de comedia Made in China de Aparato y Pardelion Film...

-Sí, ese corto fue muy divertido. También filmé alguna serie para otros países, para plataformas de streaming que por contrato no puedo contar nada… Filmé para una película argentina, para una serie brasilera, no puedo revelar mucho, pero lo resumo diciendo que anduve filmando cosas en el rubro audiovisual. Es lo que más me apasiona.

-En redes sociales tuviste algún tiempo de publicar fotos jugadas o hot. Has dicho que querías provocar "en este país que es tan quietito". ¿Provocar para lograr qué? ¿Cuál es el mensaje que querías dar?

-Yo soy provocadora, por mi forma de ser nomás. Porque soy espontánea, Las fotos que socialmente pueden ser consideradas “jugadas” a mí me parece que son artísticas. Hago bastantes autorretratos, son artísticos y con un nivel de estética bastantes cinematográficas.

-Dijiste “en este país que es tan quietito”, ¿Cómo de gente pacata?

-¡Es un país de gente pacata! “Quietito” en el sentido de gente pacata, que está como siempre mirando para el costado y cuidándose, tratando de no llamar demasiado la atención… No considero que los uruguayos sean muy libres, están muy pendientes de la mirada ajena. ¡Pierden mucho el tiempo mirando la vida de los otros! Y como que se coartan… como que tal vez a veces no actúan de manera libre, por cumplir con una idea de lo que hay que ser socialmente. Es porque estamos en un lugar muy chiquito. Si vos estás en Nueva York, hay tanta gente, de todas partes del mundo, tanta diversidad… Yo soy muy espontánea, soy muy efusiva, bastante italiana… O bailo, bailo… A veces me dicen “qué loca linda que sos”. ¿Qué tiene de loco bailar? No entiendo. Viste que todo el tiempo somos espejos del otro, entonces cuando vos sos así, capaz que un poco más libre, como que genera vergüenza. Y también el tema de la humildad, o mejor dicho, falsa humildad. Ya basta con la falsa humildad.

-Sos modelo y comunicadora, pero curiosamente, tu perfil de Twitter dice "Actriz", es la única definición (NdeR: Después de la entrevista, Annasofia editó su perfil; agregó: “Conductora @bakeoffuy”). Claramente el oficio de actuar te interesa más que estar en televisión...

-La televisión es algo que me gusta mucho. Sí me interesa mucho como explorar y desarrollar más mi lado de actriz, (porque) no he tenido muchas oportunidades… Es que vivo en Uruguay. A mí me gusta mucho el cine, y es muy difícil hacer cine en Uruguay. Entonces, o tenés un proyecto propio -que, de hecho, lo tengo, el que tengo con Guillermo Madeiro, que está en pre-desarrollo- o lo buscás de otro modo…

Puse “actriz” porque creo que abarca todo, es más amplio que decir solo comunicadora. En la tele no estoy haciendo un papel, soy yo, pero soy yo, en determinado contexto, con determinado fin. Es una parte de mí que yo uso para determinado fin, que es dentro de un contexto que es un programa de TV: donde es entretenimiento, donde tengo que usar tal y tal cosa, donde tengo que ser moderadora entre los concursantes y el jurado.

-¿Dónde te has formado para convertirte en actriz?

-Acá en Montevideo estudié con distintos docentes, estudié en la escuela La Escena, estudié con Angie Oña, con Gabriel Pérez, hice talleres con Gastón Pauls, y con un español que da clases acá que se llama Iñaki Moreno, que da técnica Meisner. Después me fui al exterior a profundizar en la técnica Meisner, una técnica muy interesante de entrenamiento actoral. (Sanford) Meisner tenía un discípulo, que falleció el año pasado, que se llamaba William Esper, que tenía su estudio (el William Esper Studio Inc, en Nueva York), y yo fui alumna de él, estudié con Esper.

Después de ahí, tenía una clase que se llamaba Máscara Balinesa, que me voló la cabeza. Por eso me fui a Bali, a hacer un intensivo de máscara y danza balinesa, y técnica Chéjov, que es otra técnica de entrenamiento actoral. Después me fui a vivir a Madrid por un año, donde también estudié con Fernando Piernas, un argentino que vive en Madrid y es muy bueno. Esos son mis estudios.

-La industria audiovisual en Uruguay parece estar de parabienes. Ha sido prolífica en títulos, y hasta vienen productoras extranjeras a filmar acá por las exenciones tributarias de las que gozan. ¿Crees que no has tenido oportunidades de mostrar tu talento como actriz? ¿No te consideran como opción, por asociarte a la TV?

-Hay una película que hice, y todavía no salió. Después que dejé la tele me salieron un montón de oportunidades. Creo que va en eso: tomar una decisión y poner la energía en otra cosa hace que las cosas se muevan y aparezca lo que uno está buscando. Si vos decís: “Quiero hacer cine”, pero seguís trabajando en una oficina, el universo no te va a traer lo que vos querés. Entonces, me parece que hay que hacer espacio para que entren cosas nuevas. Eso fue lo que hice, y eso fue lo que sucedió. Y después surgió esta oportunidad de hacer Bake Off, y como es un programa que realmente me gusta mucho -si no, no lo hubiera agarrado, porque no estaba en mis planes volver a la tele-, lo agarré y estoy muy contenta.

Ya voy a tener más oportunidades en el cine, lo que pasa es que antes no estaba dedicada a eso. La verdad es que estoy muy agradecida al mundo audiovisual porque me han convocado para un montón de cosas. No es que no haya tenido oportunidades; yo no había buscado las oportunidades antes. Estaba focalizada en mi trabajo en televisión. Y también he viajado mucho en los últimos años.

-Estabas en etapa de formación actoral, digamos…

-Sí, pero en formación, vas actuando. Vos sos tu propio instrumento, está bueno agarrar papeles para ir fogueándote. Yo filmo lo que sea, porque está bueno estar. Y si no estoy filmando, me gusta tomar clases. Me parece que uno nunca debería dejar de tomar clases, porque tenés la herramienta en uso.

Me parece que cuando yo estaba en TV (en canal 10), desde el cine no estaban enterados que yo quería dedicarme a la actuación. Pero una vez que me alejé de la tele, me surgieron oportunidades. Y empecé a manifestar mi interés. Ahí empezaron a aparecer oportunidades desde lo audiovisual y estoy muy agradecida a las productoras. Ahora se viene una peli argentina en la que participé, que tiene un director uruguayo que se llama Alejandro Bazzano, es un rol menor. Estos servicios que vienen del exterior tienen disponibles roles menores, porque los protagonistas ya vienen de afuera. Hice personajes también en otros idiomas, porque yo hablo italiano, portugués e inglés, entonces filmé en inglés y en italiano.

Sin ansiedad, las cosas van llegando. Lo importante es hacer castings cuando surgen, después ver si cierran las fechas, las agendas, y estar abierta a eso. Ahora estoy filmando Bake Off desde hace un mes y medio (de rodaje), y después seguiré buscando oportunidades de actuación.

-Tu padre, Guillermo Facello, es político. Fue diputado colorado, luego estuvo en el Partido de la Gente, con Novick, donde duró poco, y se alejó. ¿A vos te importa la política?

-Fue político, está alejado de la política. Me importa la política en la medida que soy ciudadana, voto y me parece que está bueno involucrarse en la política porque… soy ciudadana. Me interesa lo que sucede en mi país y las decisiones que se toman. No vivo en un mundo paralelo. Tengo principios, pero no me gusta ponerle etiquetas. No me gusta etiquetarme, no me etiqueto ni con religión, ni con política, ni con nada. No sigo una bandera política puntual. Actúo en base a mis propias convicciones, hoy puede significar que me gusta tal o cual cosa, pero voy eligiendo de acuerdo a mis principios. No sigo a nadie.

-En junio de 2017 dijiste de Edgardo Novick que te parecía un buen candidato y agregaste: "Ojalá le vaya bien y sea elegido presidente". ¿Te decepcionó Novick?

-En realidad en ese momento yo estaba apoyando a mi padre, que sé lo trabajador que es y lo honesto que es como persona. Y la política no es un ambiente muy honesto, para nada honesto. Yo no creo mucho en los políticos, la verdad. Y por más que uno sea honesto, en política hay tantos factores que influyen a la hora de poder hacer una acción de bien que a veces los políticos tienen las manos atadas.

¿Y si me decepcionó Novick? Yo dije eso porque mi padre estaba trabajando con él, y yo apoyaba a mi padre en ese momento. Y él (Edgardo Novick) parecía ser una cosa, y terminó siendo otra.

-¿Te gusta este gobierno?

-Hay cosas que sí se hicieron bien, y otras que no, como todos los gobiernos. Creo que hubo un buen manejo de la situación imprevista de la pandemia. Se tomaron medidas rápidas, entre ellas destaco la disponibilidad de vacunas, lo que hace que hoy seamos uno de los países con más alto índice de población vacunada.

Me parece que la cultura estuvo bastante relegada. Pero eso pasa siempre… Siempre la cultura es lo último, y eso es decepcionante. Puedo llegar a entender que vivimos en Occidente y funcionamos en base al capitalismo, y lo que importa más es la plata, y entiendo que también… (Hace una pausa y reelabora su idea). El tema de cuando estaban abiertos los shoppings y las iglesias, pero no los conciertos, no hubo mucha coherencia y no fue justo.

Como que se olvidan de los artistas, y eso pasa siempre, es histórico: la cultura es lo último que importa. Estamos en la máquina capitalista y lo que se prioriza es la economía, no la música, el teatro o el artista que gana dos mangos. La cultura queda en el último plano, siempre. No entendí por qué podías ir al shopping y hacer cola en una tienda, estar todos pegados y meterte en un probador, pero no podías ir a un concierto, siguiendo un protocolo, con distanciamiento social. Pero sí podías ir a la iglesia. No le vi mucha coherencia, no entiendo…

"A la gente le gusta los realities de cocina porque los protagonistas son las personas, no la gente que estás acostumbrado a ver en la tele. Porque aparte en la tele uruguaya son siempre las mismas caras. El televidente se identifica rápido con el participante"

-Contame qué te atrajo de Bake Off Uruguay, el gran pastelero, de canal 4, reality que te tendrá como conductora.

-Lo que más me atrajo -primero- es que soy la conductora, jaja. Y que es un proyecto lindo, del cual me siento orgullosa. Me da orgullo participar y ser la conductora de ese formato, que es mundialmente exitoso, se ha hecho en 32 países. Lo distribuye la BBC, es de Lab Productions, y es un formato que ha tenido mucho éxito, sobre todo ahora que están de moda los realities de cocina. Nunca me imaginé que iba a terminar trabajando en un reality de comida. Pero me encanta el rol que tengo, como que me queda bien, va de la mano de mi forma de comunicar, me siento muy cómoda en ese rol. Es un formato muy entretenido, y es desde lo dulce, no se los mata a los participantes con las devoluciones.

-¡Otro reality de TV referido a la comida! Los Masterchef (canal 10), Fuego Sagrado (canal 12) y ahora Bake Off (canal 4). ¿Por qué pensás que tienen éxito?

-Porque tienen como protagonista a la gente como uno. Los protagonistas son las personas, no los mediáticos, no la gente que estás acostumbrado a ver todo el tiempo en la tele. Porque aparte en la tele uruguaya son siempre las mismas caras. Creo que el televidente se identifica mucho más rápido con el participante, porque empatizan con ellos, que es como uno. Y si bien son competencias, yo cuando era chica me colgaba a ver programas de comida. Es lindo ver el proceso de elaboración de algo, el inicio, el desarrollo y el fin, las complicaciones que pueden surgir. Tiene como algo que a la gente le gusta.

-¿Tu pasaporte dice "actriz"?

-¡Lo tengo vencido! Tengo el italiano, y no dice nada. El uruguayo lo tengo vencido, y no sé qué dice.

-Sos muy viajera. ¿Te ves viviendo por mucho tiempo en Uruguay?

-No. No quiero vivir en Uruguay toda mi vida. Amo el Uruguay, tiene muchas cosas buenas, no solo veo lo malo. Pero claro, si me preguntan si el uruguayo es pacato, te digo que sí, no te voy a estar mintiendo. Me gusta mucho la tranquilidad y la paz que hay acá, que no haya tanta gente. ¡Pero al mismo tiempo me gusta Nueva York! Me gusta ir y venir. Me gustaría vivir un tiempo en otro lado, volver, ir y venir. Soy bastante nómade. Necesito estar en movimiento, no puedo tener una vida tan estructurada y sin sorpresas. Me aburre eso.

-¿Sos feliz?

-Tengo momentos de felicidad, y momentos de tristeza, y van todos de la mano.

