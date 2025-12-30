Fabián Palito vs. intendente por Carnaval de Melo: “Poné la plata” y “hasta nunca”

Política

El artista de música tropical Fabián Palito se vio envuelto en una polémica con el intendente de Cerro Largo, Christian Morel, luego de manifestar que sus seguidores reclamaban por su presencia en el Carnaval de Melo, en cuya última edición se presentó.

“Mi gente, les habla Fabián Palito para contarles algo: me han llamado de diferentes partes de Melo diciéndome que quieren que en 2026 esté en el Carnaval de Melo. Así que, Christian Morel, esto va para vos: poné la plata, que está Fabián Palito ahí”, señaló el artista en un video que compartió días atrás en sus redes sociales.

Luego de esto, el artista afirmó que recibió más comentarios, y anunció una drástica decisión: según dijo, no tocará nunca más en Melo. “Ya no me interesa cantar en Melo, ni lo pienso hacer en el resto de mi vida. Por nada del mundo lo pienso hacer”, dijo en otro video, donde escribió “Hasta nunca, Melo”.

Luego, en otro posteo, agregó: “Yo no les pedí nada a los de Melo, están dañando mi imagen pública como artista”.

