FUS radicará denuncia penal contra “Fogata” Bermúdez tras resultados de auditoría interna

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La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) resolvió presentar una denuncia penal contra el exsecretario general Jorge Fogata Bermúdez y el exsecretario de Finanzas Héctor dos Santos por el manejo irregular de fondos del sindicato destinados al Fondo de Formación gremial.

Según informó Subrayado (Canal 10), la denuncia estará a cargo del estudio jurídico del abogado Diego Camaño. La decisión se tomó tras el análisis del informe final de la auditoría interna encargada por la actual conducción del sindicato.

Los abogados concluyeron que “la situación amerita plenamente el pase a la Justicia, recomendando formalizar la denuncia correspondiente para que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades penales y apliquen las sanciones pertinentes”, indica un comunicado firmado por el actual secretario general de la FUS, Marcos Franco.

El antecedente directo de esta decisión es la asamblea general del 24 de octubre de 2025, en la que la FUS resolvió la expulsión de Bermúdez y Dos Santos al constatarse que tenían depositados en una cuenta personal fondos sindicales que debían estar en la cuenta bancaria de la organización.

Se trata del dinero que vierten las mutualistas por cada trabajador en planilla para el Fondo de Formación gremial. A fines de julio, la actual directiva había intimado a ambos dirigentes a devolver el dinero.

En su momento, Bermúdez había reconocido que en la cuenta a su nombre había un remanente de $ 180.000, que dijo transferiría en días sucesivos, y explicó que durante décadas la FUS había tenido su cuenta bancaria a nombre del secretario general porque el sindicato carecía de personería jurídica.

Además, sostuvo que fue él quien gestionó la personería jurídica de la organización para que la cuenta pasara a nombre del sindicato, y que el dinero remanente en su cuenta personal era producto de ese período de transición.