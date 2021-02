FUS advierte falta de pago a trabajadores de salud al perder días laborales por cuarentena

Locales

Show me the money

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) asistió este miércoles a la Comisión del Senado, donde, entre otros temas, hablaron sobre su posición sobre las vacunas y el tema de los descuentos de los tres primeros días a los trabajadores de la salud que cumplen cuarentena preventiva.

En rueda de prensa, el secretario general de la FUS, Jorge Bermúdez, dijo que "el BPS" no le paga "al trabajador que pierde días de trabajo" por la cuarentena preventiva. "Además, el Banco de Seguros del Estado no define qué es una enfermedad laboral y no le paga el 100% del trabajo como le tiene que pagar", sostuvo.

Bermúdez señaló que "no se está cuidando a los que nos cuidan" y "el gobierno debe reconocerlo".

Por otro lado, con respecto a las vacunas, el dirigente sindical señaló que el gobierno "tiene que pensar en generar un alto grado de consenso en el conjunto de la población".

"El consenso no se impone, ni se termina a partir de una posición. Si el gobierno entiende que su posición es la única válida bueno, que el gobierno se haga cargo y defina con los mecanismos que tiene que definir cómo y cuando la va a vacunar a la gente", añadió.

En ese sentido, señaló que "se está hablando de que el grueso de las vacunas van a empezar a llegar a partir del segundo semestre".

"Tenemos que ser claros, de lo contrario seguimos generando contradicciones", señaló sobre la posibilidad de que la "inmunidad de rebaño" se consiga a mitad del 2022.