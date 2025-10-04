Internacionales

FBI arrestó a un uruguayo por integrar red de lavado de dinero vinculada a hijos de Maduro

Montevideo Portal

Un ciudadano uruguayo fue detenido por autoridades estadounidenses en el marco de una investigación liderada por el FBI que apunta a un presunto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro. El caso, revelado este sábado por la cadena FOX.

El uruguayo Irazmar Carbajal fue arrestado cuando viajaba en un vuelo de deportación desde República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos, donde quedó detenido por orden judicial. Según la investigación, habría operado junto a Arick Komarczyk, con quien abrió cuentas bancarias en EE.UU. para los hijos de Maduro y sus allegados, recibiendo transferencias de empresas y particulares desde Venezuela.

De acuerdo con el FBI, ambos sospechosos estaban bajo vigilancia desde 2019. En 2022, una operación encubierta permitió comprobar que habían aceptado transferir US$ 100.000, que serían fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano. Las autoridades estiman que lograron ingresar al sistema financiero estadounidense al menos US$ 25.000, como parte de una red internacional de blanqueo de dinero.

Komarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia. El FBI considera que Komarczyk se encuentra actualmente en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, calificó las tramas financieras vinculadas al régimen venezolano como “salvavidas criminales” para sostenerlo, y aseguró que Estados Unidos “no será un refugio seguro para el dinero de Maduro”.

EFE

