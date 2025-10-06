FA y blancos votaron juntos y aprobaron proyecto de Presupuesto en Comisión de Diputados

Montevideo Portal
La Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en general este lunes 6 de octubre el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo a fines de agosto.
La aprobación fue con los votos de los integrantes del Partido Nacional y del Frente Amplio. No lo votaron los colorados Gabriel Gurméndez y Conrado Rodríguez, ni el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo.
Así, el proyecto en general recibió 15 votos en 18 y en los artículos en los más de 300 artículos (de 713) en los que había acuerdo hubo unanimidad: 18 votos en 18.
La comisión estaba citada para comenzar a trabajar a las 13:00 horas y, tras varios cuartos intermedios, sobre las 18:00 horas, se inició la votación en general.
Este martes 7 a las 13:00 horas la comisión seguirá sesionando para analizar los artículos en los que no hay acuerdo y los aditivos o sustitutivos presentados por las diferentes bancadas.
El viernes 17 de octubre vence el plazo constitucional para que el proyecto sea aprobado por ambas cámaras del Parlamento.
