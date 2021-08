FA votará en contra de la Rendición de Cuentas en general; analizarán “caso a caso”

Política

Representantes de la Cámara de Diputados por el Frente Amplio se reunieron este domingo para analizar la rendición de cuentas en la sala Batlle del Palacio Legislativo. Al finalizar el encuentro el diputado Gustavo "Tato" Olmos brindó declaraciones a la prensa donde afirmó que la rendición de cuentas el año 2020 "no existe" y que lo único que hay son "culpas asignadas" desde el gobierno al año 2019 hacia atrás.

Asimismo, sostuvo que hay expectativas de cosas que va a hacer a partir de ese momento, pero que "no hay un plan concreto": "No tienen recursos asignados y en los grandes problemas de vivienda, por ejemplo, no hay respuesta. En salud tenemos 130 mil usuarios nuevos en un año en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Asse) y tampoco hay recursos adicionales. Estamos trabajando, pero sobre mucha incertidumbre porque hay muchas cosas que el propio gobierno cuando viene las cambia o nos plantea que va a hacer determinadas inversiones que no se sabe a quién van", indicó.

"Cada cosa que no pudo hacer es o por la pandemia o por la herencia maldita, pero incluso el incumplimiento de sus propias metas y uno pregunta en realidad volvemos a que el problema es el déficit fiscal que dejó el Frente Amplio", criticó.

En este sentido, Olmos adelantó que en Diputados el FA en general la votarán negativamente y que luego verán "caso a caso" cuando se comience a analizar el articulado.

Consultado sobre si es una Rendición de Cuentas "improvisada", Olmos indicó que no ya que es coherente con el criterio del gobierno de que la prioridad absoluta es el déficit fiscal y que por eso existen "recortes" que fortalecen ese objetivo.

"El ahorro está bárbaro, pero el recorte es otra cosa. Nadie puede decir que es un ahorro no haber gastado 1.400 millones de pesos en viviendas, eso no es ahorro, es recorte. La eficiencia está muy bien, pero eso no explican los números fiscales, explican la caída de los salarios reales y la caía de las pasividades como consecuencia de la caída de los salarios públicos y privados", concluyó.

Desde el Senado

Del encuentro también participaron algunos legisladores, entre ellos, Enrique Rubio. El senador también habló con la prensa, pero este fue más duro que Olmos. En primer lugar, indicó que los integrantes de la Cámara Alta del FA quieren estar "muy por adentro" para sintonizar y tener "armonía" con los planteos que se hagan en diputados.

"Fundamentalmente hacia una Rendición de Cuentas que debería contemplar objetivos sociales y objetivos de reactivación económica. Por lo que he visto hasta ahora, que estoy bastante más atrás que los compañeros, no los contempla. Traspasa algunos rubros de algún lado para otro, como puede ser el caso más público de colonización, pero no hay un incremento", opinó.

"Hay un conjunto de nuevos recortes, entonces es bastante preocupante en un momento donde se produce una caída tan grande de la producción y en la cual al mismo tiempo se afirma que va a haber un crecimiento muy grande. Nos parece que hay una brecha entre la caída de la producción y el incremento que se plantea cuando no se ve en ningún medio que permitan dinamizar fuertemente el empleo", agregó.

En otros asuntos, cuestionado sobre el ajuste de combustibles que hizo el gobierno, Rubio afirmó que el gobierno "aplicó en exceso los ajustes". "Ha llevado a una política de ajuste que lo que permite es hacer caja y eso no es bueno para los sectores productivos porque si uno ve la cantidad de ajustes que se han realizado da para la mayor parte de los casos un incremento muy grande que está en contra de lo que se predicó durante una década", planteó.

"No se es coherente con lo que se predicó en el pasado y tampoco se es consistente con la posibilidad de reactivar la economía como se está diciendo, y eso en un momento en el que Uruguay es posible que tenga recursos extraordinarios. hemos estudiado las decisiones del FMI y es prácticamente seguro que vamos a tener recursos extraordinarios en cifras muy importantes sin que constituyan créditos. Es una política global que intenta apuntalar la reactivación productiva a nivel global", añadió.

Para el senador el gobierno está incumpliendo promesas de campaña porque -según dijo- en campaña electoral se prometía rebajas de combustible y que no iba a haber un incremento de impuestos: "Lo que se está haciendo por la vía de las tarifas es un incremento de los impuestos, contrario a lo que se prometió", denunció.

"Creo que el FA mostró en toda su gestión que uno tenía que tener políticas equilibradas, entonces iba o acompasando la inflación o por debajo de la inflación si se trataba de cuestiones estratégicas, concluyó.

