FA “recorrerá el país” para explicitar sus diferencias en proyecto de reforma jubilatoria

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, participó este jueves en un video en el que realizó una exposición sobre la postura que tiene la fuerza política que dirige y lo que realizará a futuro en relación con la reforma de seguridad social. En primer lugar, dijo que todos coinciden en que una reforma de la seguridad social es “importante” y necesaria”; sin embargo, planteó que el problema es “cuál es la reforma”.

A continuación, afirmó que en el FA entienden que otra reforma es posible, pero que el problema de este proyecto fue el método. “El gobierno uruguayo adoptó como método la convocatoria a los expertos y no un diálogo social en que participaran decisores y expertos en materia de seguridad social para elaborar un gran acuerdo nacional en la materia. Esta propuesta del Frente Amplio al presidente Lacalle fue negada y se optó por el camino de convocar a expertos de distintas organizaciones, incluyendo expertos del Frente Amplio”, sostuvo.

“Los expertos del FA dejaron informes, tanto de diagnóstico como de propuestas, en el Poder Ejecutivo. Cuando el presidente Lacalle trajo el proyecto a la sede del Frente Amplio dijimos que no íbamos a opinar, en tanto, todavía no era un proyecto del gobierno y teníamos razón. Finalmente, ese proyecto tuvo decenas de modificaciones, algunas más importantes que otros, pero que alteraron el proyecto original”, agregó.

Con respecto al proyecto en sí, Pereira indicó que el primer asunto es que las personas se jubilarán más tarde con un menor ingreso jubilatorio y criticó que la “única variable financiera” que encontró el gobierno fue “sustentar la seguridad social” con gente que “trabaje más años y cobre menos”.

“Esta hipótesis no es admisible para el FA. No es admisible en función de que no se buscaron otras variables de financiamiento, porque la calidad de vida de nuestros no puede estar supeditada a los cambios de las condiciones como había prometido Lacalle en la campaña electoral que no le iba a cambiar las condiciones a quienes ya estaban trabajando”, criticó.

Para Fernando Pereira, las nuevas generaciones “van a tener enormes inconvenientes” para llegar a la edad jubilatoria y a la cantidad de años, “en función de los cambios que se producen en el mundo del trabajo”. En ese sentido, expresó que el proyecto apunta a la sostenibilidad financiera, pero que atiende la sustentabilidad social. “Es decir, no atiende los problemas de pobreza infantil, que han aumentado en el Uruguay y que el Mides, uno de los brazos ejecutores de estas políticas, no logra dar respuestas a este problema”, señaló.

“No se ha avanzado en el sistema nacional de cuidados, con el cual las mujeres jefas de hogar tienen enormes dificultades para acceder a un empleo y después a un empleo de calidad. Hay enormes inequidades y se generan brechas entre hombres y mujeres. Como todos sabemos, la expectativa de vida entre el contexto de pobreza y aquellos que tienen mejor nivel adquisitivo es muy diferente, con lo cual tratar igual a personas que son diferentes no parece lógico. Naturalmente que esta es una posición divergente con la posición del gobierno y el gobierno parece tener poca tolerancia a la divergencia, pero la democracia se construye de esta manera, con los partidos políticos y las organizaciones sociales pudiendo dar sus puntos de vista, por diferente que estos sean a los del gobierno”, apuntó.

El presidente del FA opinó que titular que la reforma de seguridad es necesaria “no es condición única para que haya un acuerdo en esa materia y aclaró que para que esto suceda debe haber voluntad del gobierno de dialogar con partidos y organizaciones con el fin de buscar una forma que contemple la “sostenibilidad financiera y la social”. No obstante, recalcó que “en este caso no se cumple”.

Es por eso que los dirigentes parlamentarios de la coalición de izquierda (senadores y diputados), así como la dirección política del FA, saldrán a recorrer “cada rincón del país” para “explicitar” sus puntos de vista en materia de seguridad social. “No nos queremos quedar con el titular de que la reforma de la seguridad social es justa, cuando no lo es. Cuando el afectado va a ser el trabajador y el futuro de la familia de los trabajadores actuales”, señaló.

“El FA aprobó una reforma integral en el 2008 que posibilitó llevar de 35 a 30 los años de trabajo para poder acceder a la jubilación; que permitió que las trabajadoras tengan un año por cada hijo nacido vivo, lo que posibilitó que cientos y miles de trabajadores pudieran acceder a la jubilación; generó sistema de seguro de paro extensivos para que las personas que estaban cerca de la jubilación pudieran acceder. Estos eran derechos postergados que los gobiernos neoliberales del 90 al 2004 habían dejado como una herencia de altísima informalidad que había trepado prácticamente al 40%”, recordó.

“Es decir, cuando se dice que el FA en 15 años no reformó la seguridad social se falta a la verdad. En este caso, les pedimos que ustedes mismos busquen información, que no es necesario que le crean al presidente del Frente Amplio. Aunque no lo puedan creer, la mayoría de estos proyectos, incluyendo los de la caja militar que iba a ser una reforma más profunda, no fue más profunda porque nos faltó el voto de un diputado del FA que hoy está en filas del partido nacional, pero además nos faltaron los otros 49 diputados que se negaron a votar este proyecto de una caja, que era una reforma integral de una caja que genera un déficit de prácticamente 500 millones de dólares”, acotó.

Finalmente, Pereira dijo que esos son los problemas que los uruguayos quieren discutir: “Cómo se hace una reforma integral y cómo no todo el costo de la reforma recae sobre las espaldas de los que todos los días van a trabajar”.



