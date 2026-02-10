FA por el puerto: “A partir del fallo, se podrán licitar nuevas terminales especializadas”

Política

El Frente Amplio emitió una declaración sobre el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) tras la polémica generada por la nueva concesión a la empresa Katoen Natie para ceder los servicios de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), lo que fue resuelto en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La fuerza política afirmó que, “a partir de este fallo, se podrán licitar nuevas terminales especializadas de contenedores”, y que “con la anulación se abre una nueva etapa para el Uruguay”.

“La Mesa Política del Frente Amplio expresa su satisfacción ante el reciente fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que anuló parte sustancial del decreto 114/2021, eliminando la consolidación de un monopolio privado para la operativa de contenedores en el Puerto de Montevideo”, señaló la declaración.

“Desde un primer momento advertimos que el acuerdo alcanzado era inconstitucional, ilegal e inconveniente. Hoy, la justicia administrativa nos dio la razón”, agregó.

