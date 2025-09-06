FA inició actividades por la Ley de Presupuesto: Valdomir dijo que hay “mucha expectativa”

Política

Montevideo Portal

El Frente Amplio realizó este sábado una instancia abierta en el comité de base ubicado en las calles Domingo Aramburú y Marcelino Sosa, en el barrio Goes, donde militantes y vecinos se acercaron pasado el mediodía para intercambiar sobre el proyecto de Ley de Presupuesto que actualmente estudia la Cámara de Diputados.

El diputado Sebastián Valdomir señaló en Telemundo que “lo que más está siendo preguntado” por la población, es el proyecto de ley de presupuesto, que es el “principal debate” que hay a “nivel parlamentario”, y agregó que desde el Frente Amplio tienen “mucha expectativa de esta discusión”, que comenzará en 45 días en la Cámara de Representantes y posteriormente en la Cámara de Senadores.

Valdomir destacó que la fuerza política llevará la discusión “a lo largo y ancho del país”, con “varias actividades” en todo el territorio, para “explicar que tiene este proyecto” y la situación “económica y fiscal” que se encontró el oficialismo luego del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Consultado por la declaración del subsecretario de Economía Martín Vallcorba, quien admitió que el programa del Frente Amplio es “impagable”, el legislador indicó que desde el oficialismo lo que están haciendo es estar “periodizados, calendarizados y con la presupuestación adecuada son con las 63 medidas”, ya que esas 63 medidas son “prioridades” comunicadas por el presidente Orsi para “arrancar el gobierno”.

Montevideo Portal