FA homenajeó a Sendic en Junta Departamental y oposición se retiró: “Con terrorista, nada”

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La Junta Departamental de Montevideo vivió un tenso momento en la tarde de este jueves debido a que la bancada del Partido Nacional decidió retirarse de sala luego de que el Frente Amplio le dedicara un homenaje a Raúl Sendic, el padre del exvicepresidente.

La situación se dio luego de que el edil frenteamplista Ricardo González presentara una petición para dedicarle unas palabras a Sendic, ya que el pasado 16 de marzo se conmemoraron 100 años de su nacimiento.

El presidente de la junta, Gonzalo Sánchez, abrió la votación para que se habilite a profundizar en el homenaje. Pese a que el Partido Nacional no votó, el oficialismo logró conseguir los votos para avanzar en la instancia.

Ante esto, los representantes nacionalistas abandonaron la sala, dejando en claro su descontento con la situación. El edil opositor Agustín Sánchez dedicó una publicación en la red social X a la situación: “5 de mayo de 1962: es asesinada a balazos la estudiante de enfermería Dora Isabel López de Oricchio, cuando Raúl Sendic y varios cañeros asaltaron e incendiaron la sede de la Confederación Sindical del Uruguay. Con terroristas, nada”.

Montevideo Portal diálogo con Juan Abdala, otro de los nacionalistas presentes en la Junta Departamental. Según afirmó, el Frente Amplio ya había avisado en la instancia interpartidaria que, en caso de no contar con los votos del PN, iban a realizar el homenaje “a prepo” mediante el uso del artículo 45 del reglamento.

Si bien la instancia se dio bajo las normas establecidas, dejó en claro que la postura de retirarse de la sesión es “por el tema de fondo”, ya que se iba a homenajear a Sendic.

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