FA criticó demora del gobierno en dar información y en tomar medidas para frenar contagios

Política

Montevideo Portal

Senadores del Frente Amplio que integran la Comisión de Salud a la que este martes asistió el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dieron una conferencia de prensa luego de la comparecencia.

La senadora Sandra Lazo fue la primera en tomar la palabra en una conferencia de prensa posterior a la reunión, y cuestionó que el gobierno demoró en brindar información a la oposición sobre el avance de las negociaciones para obtener una vacuna contra el coronavirus.

Lazo afirmó que el Frente Amplio, anteriormente, había solicitado al gobierno obtener más información sobre las negociaciones, pero no había logrado su objetivo. Por tanto, la senadora aseguró que "esta reunión era absolutamente necesaria".

Posteriormente, Lazo señaló que, en los hechos, el gobierno no tiene un plan de vacunación. "Hoy, 5 de enero, nos enteramos de que hay una presentación de un plan de vacunación pero ese plan de vacunación no tiene una fecha de inicio. No hay ni laboratorio ni fecha de inicio. Entendemos que no es un plan de vacunación aún", apuntó.

Por otra parte, cuestionó lo que entiende como falta de respeto a países que sí iniciaron la vacunación. "Aquí se manifestó que no se van a hacer experimentos tomando a la población como conejillos de indias. Entendemos que países que ya llevan avanzadas la vacunación, como Israel y Reino Unido, merecen la seriedad de entender que llevaron adelante una planificación adecuada en los tiempos adecuados", añadió.

Por su parte, el senador Daniel Olesker expresó que el gobierno no previó demasiado el aumento de casos que comenzó a registrarse meses atrás. Según Olesker, "hubo retardo en tomar nuevas decisiones para llevar adelante las políticas" sanitarias necesarias.

Además, cuestionó que actualmente "en un marco de aumento de los casos se reduce la capacidad de testeo", lo que "no es adecuado", y las respuestas sobre este tema por parte del gobierno "no fueron convincentes".

"Lo cierto es que redujeron los testeos, y el ministro asumió que el estancamiento de casos nos ingresaba a una meseta. Nos parece que esto no es correcto porque la tasa de positividad sigue aumentando. La evolución covid es un mix de porcentaje de casos positivos y de casos cada 100.000 habitantes y hay que mirar las dos cosas y no una sola", dijo Olesker, quien opinó que después del 10 de enero, cuando vencen las medidas anunciadas por el gobierno en diciembre, deben aplicarse más para frenar los contagios.

Por último, Olesker aseguró que el gobierno invirtió poco dinero para enfrentar la pandemia. El senador dijo que el gobierno gastó "500 millones de dólares, un punto del PBI", lo que consideró escaso.

Montevideo Portal