Exvicepresidente de ASSE no presentó declaración jurada y Jutep decide si lo declara omiso

El exvicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Néstor Graña —quien estuvo en su cargo en el anterior periodo de gobierno— no presentó la declaración jurada que deben divulgar todos los jerarcas al inicio de las gestiones, según informó El Observador y confirmó Montevideo Portal.

En tanto, el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) decidirá este jueves si lo declara omiso, según dijeron fuentes a Montevideo Portal.

Ser declarado “omiso” por la Jutep implica que un funcionario público incumplió con la obligación de presentar su declaración jurada de bienes e ingresos en el plazo establecido por ley.

Si, tras ser notificado, el funcionario no regulariza la situación en un plazo de 15 días, la Jutep lo declara formalmente omiso, publica su nombre y cargo en el Diario Oficial y en un medio de circulación nacional y solicita al organismo correspondiente la retención del 50% de su salario, jubilación o pensión hasta que presente la declaración.

Además, el incumplimiento puede derivar en sanciones disciplinarias, ya que ser omiso se considera una falta grave, según establece la ley 17.060.

El exjerarca fue notificado por el organismo que debía presentar su declaración jurada luego de no haberla presentado en el anterior periodo de gobierno. Tras no elevar una respuesta, los integrantes de la Jutep —Ana María Ferraris, Luis Calabria y Alfredo Asti— votarán si se lo declara omiso.

