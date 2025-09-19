Extraño: hallan cadáver descompuesto y con un revólver en cada mano

Policiales

La Jefatura de Policía de Maldonado investiga un inusual episodio constatado durante la pasada jornada en el barrio La Falda de la capital del departamento.

Según informara el periodista local Marcelo Umpierrez, todo comenzó con una llamada al 911 en la que se advertía sobre “una persona caída” en el patio de una finca en la calle 11.

Cuando los agentes arribaron al lugar se encontraron con un espectáculo extraño y macabro: el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición, y que todavía sostenía un revólver en cada mano. El fallecido, cuya identidad no se divulgó, tenía 39 años y carecía de antecedentes penales.

Policía Científica trabajo en el lugar y el cadáver fue trasladado a la morgue para su autopsia. De acuerdo con el citado informe, en principio no se hallaron indicios de violencia en el lugar, y se presume que el deceso podría haberse producido por causas naturales.

“Hay que esperar el resultado pericial, pero hasta el momento no se advierten signos de participación de terceros”, dijeron fuentes de la investigación.