Extraditan a uruguayo de 90 años que abusó de una niña de 8 en la línea de ómnibus 121

El gobierno de Argentina extraditó a Uruguay a un anciano de 90 años requerido por haber abusado sexualmente de una niña de ocho años cuando ambos circulaban en la línea 121 con destino a Punta Carretas, en Montevideo, durante el 2024, informó el Ministerio de Seguridad Nacional del vecino país.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron al uruguayo en la provincia de Entre Ríos. El hombre tenía un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol tras un pedido del gobierno uruguayo por abuso sexual agravado.

Según detalló la cartera que dirige Patricia Bullrich, el ataque del anciano a la niña ocurrió en setiembre del año pasado. El hombre se sentó en el ómnibus junto a la víctima, que también iba con su madre y su hermana; ellas estaban en otros asientos.

El hombre abusó de la niña durante todo el trayecto: le tocó sus partes íntimas por arriba de la ropa. La pequeña soportó el abuso durante todo el viaje; luego le contó a su madre lo que vivió. La mujer realizó la denuncia correspondiente.

Una vez enterada de que el abusador podría estar en Argentina, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA efectuó diversas averiguaciones con el fin de establecer el paradero del buscado. De ese modo, determinó que el anciano podía encontrarse en la ciudad entrerriana de Colón.

El hombre fue capturado en un complejo turístico ubicado en la ciudad de Colón. La Policía, en colaboración con la Cancillería Argentina, extraditó al hombre de nuevo al país.

La División Unidad Operativa Federal Concepción del Uruguay procedió a realizar la entrega del detenido a personal de Interpol Uruguay a través del Puente Internacional General José Gervasio Artigas, que une las ciudades de Colón y Paysandú, para que continúe su proceso judicial.